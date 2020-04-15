加拿大央行把基准利率维持在 0.25%

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在一个月内进行了 3 次计划外降息后，加拿大央行 – 加拿大银行于周三（4月15日）宣布将基准利率稳定在目前的 0.25％。

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4 月15 日是加拿大央行排在日程上的利率宣布日，央行表示，预计全国范围内的的停产停工、裁员和其他严厉措施将在今后几个月内对加拿大经济产生巨大影响，并认为加拿大在 4 月至 6月期间的经济活动将比 2019 年同期下降 15％ 至 30％。

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央行目前给出的信号是不打算把基准利率降到零甚至负数，央行表示，除利率以外，还在做很多其他事情来帮助支撑经济。

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其中最主要的一个措施是向金融机构提供各种贷款业务，以及在核心资金市场上购买资产，加拿大央行说，这些举措已经相当于提供了价值 2000 亿加元的支持。

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加拿大央行周三还宣布，将很快开始购买更多债券和其他债务，以帮助维持经济运行，确保系统中有足够的现金来进行正常交易。

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加拿大央行 – 加拿大银行表示：

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央行采取的这些措施加在一起，将会缓解加拿大借款人的压力。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

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