加拿大实时疫情（4月15日）：联邦扩大领取紧急救济金人员范围

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截至到2020年4月15日，北美东部标准时间15：00，加拿大COVID-19病例统计如下：

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省份 确诊病例 死亡病例 不列颠哥伦比亚省 （BC） 1517 72 阿尔伯塔省 1870 48 萨斯喀彻温省 301 4 曼尼托巴省 246 4 安大略省 8447 433 魁北克省 14860 487 纽芬兰与拉布拉多 247 3 新不伦瑞克省 117 0 新斯科舍省 549 3 爱德华王子岛 26 0 育空地区 8 0 西北地区 5 0 努纳武特 0 0 撤回游轮乘客 13 0 加拿大全国总数 28206 1054

*信息来源：CBC/Radio-Canada

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全球感染人数超过 200 万人

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根据约翰·霍普金斯大学（ Johns Hopkins University）的数据库，全世界记录的冠状病毒病例星期三已经超过 200万，全球已有 128,000 多人死于这种新型病毒。

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在加拿大，4 月 15 日截止到 15:00，全国累计病例 28,206，与 4 月14日 23 :59 相比增 4.2%，死亡人数 1054人，与 4 月14日 23 :59 相比增 7.7%，8959 人痊愈。

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加拿大在继续维持全国范围内的封闭措施，严格限制人员流动。

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特鲁多：扩大有资格领取紧急救济金的人员范围

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在星期三的每日简报会上，加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）宣布，政府正在扩大有资格领取紧急救济金的人员范围。

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在疫情大爆发后，联邦政府推出了紧急救济金，在 4 个月内对因疫情损失收入的加拿大人提供每人每月 2000 加元的财政补贴，旨在于帮助人们度过这场危机。

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现在，无法继续领取就业保险的季节性工人，月收入不到1,000 加元的学生和员工，都将有资格领取紧急救济金。

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加拿大总理还宣布，联邦政府将与各省和地区的政府合作，提高在被定为 “必要服务” 领域工作的人员的工资，其中包括在老人院、长期护理机构工作的人员的工资。

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（CBC）

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