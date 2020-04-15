加拿大实时疫情（4月15日）：联邦扩大领取紧急救济金人员范围

截至到2020年4月15日，北美东部标准时间15：00，加拿大COVID-19病例统计如下：
|省份
|确诊病例
|死亡病例
|不列颠哥伦比亚省 （BC）
|1517
|72
|阿尔伯塔省
|1870
|48
|萨斯喀彻温省
|301
|4
|曼尼托巴省
|246
|4
|安大略省
|8447
|433
|魁北克省
|14860
|487
|纽芬兰与拉布拉多
|247
|3
|新不伦瑞克省
|117
|0
|新斯科舍省
|549
|3
|爱德华王子岛
|26
|0
|育空地区
|8
|0
|西北地区
|5
|0
|努纳武特
|0
|0
|撤回游轮乘客
|13
|0
|加拿大全国总数
|28206
|1054
*信息来源：CBC/Radio-Canada
全球感染人数超过 200 万人
根据约翰·霍普金斯大学（ Johns Hopkins University）的数据库，全世界记录的冠状病毒病例星期三已经超过 200万，全球已有 128,000 多人死于这种新型病毒。
在加拿大，4 月 15 日截止到 15:00，全国累计病例 28,206，与 4 月14日 23 :59 相比增 4.2%，死亡人数 1054人，与 4 月14日 23 :59 相比增 7.7%，8959 人痊愈。
加拿大在继续维持全国范围内的封闭措施，严格限制人员流动。
特鲁多：扩大有资格领取紧急救济金的人员范围
在星期三的每日简报会上，加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）宣布，政府正在扩大有资格领取紧急救济金的人员范围。
在疫情大爆发后，联邦政府推出了紧急救济金，在 4 个月内对因疫情损失收入的加拿大人提供每人每月 2000 加元的财政补贴，旨在于帮助人们度过这场危机。
现在，无法继续领取就业保险的季节性工人，月收入不到1,000 加元的学生和员工，都将有资格领取紧急救济金。
加拿大总理还宣布，联邦政府将与各省和地区的政府合作，提高在被定为 “必要服务” 领域工作的人员的工资，其中包括在老人院、长期护理机构工作的人员的工资。
（CBC）
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