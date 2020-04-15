加拿大新冠疫情发展似放缓，首席公共卫生官“审慎乐观”

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死于新冠病毒的加拿大人在星期三（4月15日）越过一千大关，但是与此同时疫情在加拿大全国的蔓延出现了放缓的迹象。加拿大首席公共卫生官特蕾莎.谭（Theresa Tam）在星期三（4月15日）的疫情通报新闻发布会上表示“审慎乐观”。

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她说，加拿大全国的病例在三月底时是每三天翻一番，现在是每十天左右翻一番。但是她同时也警告说，走出疫情如同“在黑暗中下山”，一不小心就会摔得很惨。她要求人们不要松懈，继续严格遵守保持社交距离、勤洗手等防疫规定。

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加拿大银行行长博罗兹警告说，因新冠疫情造成的经济衰退可能是半个世纪以来最严重的。现在一些省份已经在谈论复工。但是总理特鲁多在今天的新闻发布会上表示，复工的关键条件是大规模病毒检测和接触史追踪，要满足这些条件还需要好几个星期。过早取消限制可能会让我们到目前为止的努力付诸东流。

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（RCI with CP）

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