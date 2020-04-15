北约国防部长担心医疗物资过分依赖中国

北约国防部长星期三通过视频举行会议，在COVID-19病毒肺炎肆虐全球的情况下讨论北大西洋公约组织应对紧急情况的能力。
与以往北约国防部长会议主要讨论预算、坦克、导弹、驻军等情况不同的是，这次会议讨论的一个重点是北约国家是否在医疗用品供应方面过于依赖中国的问题。
北约秘书长Jens Stoltenberg指出，北约目前关注的焦点是如何抗击COVID-19病毒肺炎疫情、挽救尽可能多的生命，但同时也需要评估北约国家在医疗器材和药品方面是否过于依赖外部国家供应、是否应该在北约国家内部保有必要生产能力和战略库存的问题。
北约组织法规中尽管有成员国要能够在危机局面下在食品、饮用水、医疗用品、电力供应、政府决策和通讯网络方面保持自给自足能力的规定，但在过去多年的和平环境下这是基本上被忽视的领域。
依赖中国提供设备物资的问题首次被作为重点提出来在北约国家国防部长会议上讨论是2019年11月的事情，那次会议讨论了准许中国公司参与5G网络建设是否会对北约构成安全威胁的问题。
RCI with Murray Brewster · CBC News
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