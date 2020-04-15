安省 626 个养老院，去年政府只检查了 9 个

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这次疫情，老人院出现的大量死亡，以及围绕着老人院服务的丑闻，把加拿大养老院的服务质量监控推上舆论的风口。

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星期三，加拿大广播公司 CBC 报道说，安大略省从2018年开始大幅减少了对老人居住和护理机构的年度详细检查，2019年，全省626所养老机构中，省政府只对其中9个进行了质量检查。

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安省政府反驳说，2019 年对养老院进行了2800次检查。

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但是，CBC 的分析显示，除了9次是正规质量检查外，其余的检查都是因为老人机构出现了严重事故，被投诉而采取的行动。

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CBC 报道说，安大略省的大多数老年人住所在2015年、2016年和2017年都受到了省级的深度质量检查。

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但是，在2018年，只有一半养老院受到了省政府检查，2019年则减少到 9 次。

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安省政府解释

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安大略省长期护理部 （Ontario Ministry of Long-Term Care）的网站说，每个养老院都要接受年度检查，其中包括检查人员对老人住所的居民、家属和工作人员的采访，以及对老人院护理服务的直接观察。

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在回答媒体的问题时，安省长期护理部表示，现在的检查方法更注重风险，把检查重点放在受到投诉、发生严重事故或经常违规的养老院。

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安省卫生部说，目前已经重新调配了检查员，以在COVID-19危机期间能确保支持老年人居住和护理机构。

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（CBC， Radio-Canada）

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