新冠疫情可能影响食品供应：加拿大农业部长

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加拿大农业部长玛丽-克洛德.比博（Marie-Claude Bibeau）星期三承认，农场工人短缺和食品加工厂出现新冠病毒感染可能会影响加拿大的食品供应，例如造成涨价和某些食品缺货。

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在阿尔伯塔省卡尔加里市附近的一架肉食包装厂，三十多名工人被确诊。代表这些工人的工会说，工厂应该关闭至少两个星期。

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每年农忙时都有数万外国临时工在加拿大各地的农场工作。今年他们入境后首先必须隔离十四天。

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另外根据加拿大公共安全部的一份报告，如果加拿大的新冠病例继续增长，劳动力短缺不仅会影响到食品供应，也会威胁到加拿大的关键基础设施，例如电网，银行系统和电信。

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劳动力短缺不仅源自员工染病，一些联邦政府部门也担心员工因害怕染病而拒绝工作。但是加拿大劳工大会主席尤素福（Hassan Yussuff）表示，员工如果感到健康威胁，就有权利拒绝工作。

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（RCI with CBC News，CP）

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