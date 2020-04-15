疫情前加拿大政府扔掉几百万库存N95口罩

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目前加拿大全国各地抗击COVID-19病毒肺炎疫情的战斗处于关键阶段，医护人员需要的保护用品十分缺乏、特别是N95防护口罩简直是一罩难求。

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加拿大广播公司的调查发现了一个令人扼腕的情况，这就是加拿大联邦政府在2019年关闭位于萨斯喀彻温省里贾纳市战略物资储备仓库时把2百万个库存N95防护口罩和44万只医疗手套扔进了垃圾场。

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加拿大联邦政府下属的全国紧急战略储备局在加拿大主要省区设有战略储备仓库，在发生紧急情况时有关省区可以要求使用这些战略储备物资。

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但加拿大联邦政府在去年春天关闭了在萨斯喀彻温省里贾纳市的战略储备仓库，并把仓库的库存物资扔进了垃圾堆。

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在用电子邮件回复加拿大广播公司记者问题时，加拿大联邦政府卫生部发言人说那些被扔掉的口罩和手套是在2009年购买的，已经超过制造厂商建议的5年保质期。换句话说，这些医疗保护口罩和手套在2014年就已经过期。

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加拿大马尼托巴省Brandon大学研究紧急状况危机管理问题的专家John Lindsay认为，扔掉这么多库存医疗防护口罩和手套说明加拿大战略物资库存管理系统存在管理不善的严重问题；里贾纳仓库中的N95防护口罩不应该被扔掉，应该在过期前就被调拨出去使用、在过期后也有能够安全使用这些口罩的地方。

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RCI with Geoff Leo · CBC News

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