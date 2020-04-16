世界主要国家经济将出现史上最差第二季度

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加拿大几大商业银行之一的Scotiabank副首席经济师Brett House认为，今年第二季度世界主要经济实体的经济发展数字将会是有统计记录以来最差的，其主要原因是COVID-19病毒肺炎疫情世界范围的肆虐泛滥。

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Brett House指出，一般情况下经济衰退是在几个季度的时间里逐渐发生的，而COVID-19病毒肺炎疫情却让世界主要国家的经济产出在很短的时间里暴跌。

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加拿大中央银行认为，今年第二季度加拿大的经济产出与去年年底相比会减少15%到30%。除了受到COVID-19病毒肺炎疫情的沉重打击之外，世界石油价格崩盘也对加拿大这样的高成本石油出口国的经济带来了雪上加霜的打击。

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美国摩根斯坦利经济分析师们的预测是，受COVID-19病毒肺炎疫情的影响，美国4月份到6月份的经济产出与去年同期相比将出现30.1%的负增长。

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经济分析专家们的共识是，世界经济将如何走出这次COVID-19病毒肺炎疫情导致的衰退甚至是大萧条是非常难以预测的事情。因为不知道COVID-19病毒今后会如何变异、也不知道消费者行为在疫情过后会如何变化。

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RCI with Aaron Saltzman · CBC News

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