没钱了！哈利法克斯大量解雇市政府雇员

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加拿大大西洋沿岸最大城市哈利法克斯的市政府决定裁减1480个政府雇员职位，占市政府雇员人数的差不多三分之一。

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这些被裁减的职位不属于全职工作岗位，主要是季节工。比如夏令营工作人员、海滩和湖边游泳场安全员等职位。

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哈利法克斯市政府说，之所以不得不大幅度削减雇员是因为COVID-19病毒肺炎疫情让市政府赖以生存的房地产税收不上来，这种现金只出不进的局面已经到了无法维持下去的程度。

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哈利法克斯市长Mike Savage星期三宣布，为了帮助哈利法克斯市居民和工商业渡过新冠病毒肺炎疫情造成的难关，将个人和公司应该缴纳房地产税的截至期限延长到6月1日。

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哈利法克斯市政府预算收入的82%来自房地产税。

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哈利法克斯市长Mike Savage呼吁联邦政府和省政府提供紧急救助，否则哈利法克斯市政府的财政会面临垮台的危险；并说哈利法克斯遇到的现金短缺的财务危机是加拿大各个城市的市政府面临的普遍问题。

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加拿大不列颠哥伦比亚省的温哥华、Surrey、Delta等城市已经在4月初宣布了裁员措施。萨斯喀彻温省的萨斯卡通市，安大略省的温莎市最近也宣布了裁减市政府雇员的措施以应对COVID-19病毒肺炎疫情所带来的财政困难。

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RCI with Carolyn Ray · CBC News

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