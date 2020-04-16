PHOTO : CBC (DEREK STOFFEL)

加拿大大批撤回海外使领馆人员，海外领事服务范围缩小

作者 黎黎 |
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发表 2020年4月16日（星期四）13:39

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加拿大广播公司 Radio-Canada 获悉，随着新冠病毒疫情的爆发，加拿大政府大批撤回在海外使领馆的非必要工作人员，目前加拿大的约 60 个外交使团只能提供最低限度的领事服务，这种情况从未有过。

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报道说，加拿大政府已经撤回了总共约 1,000 名派驻世界各地的外交官及其家人。

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在中国爆发疫情后，加拿大首先于一月份撤回了在中国使领馆的非必要人员，随着疫情的蔓延，加拿大先后从 60 个国家撤走非必要外交人员，在卫生系统不健全国家工作的外交人员被优先撤回，不过，大使和总领事仍然在职。

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一位要求匿名的政府消息人士说，外交部有责任确保其雇员的健康和安全。

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人力资源的大幅减少，意味着加拿大驻外外交机构的服务范围减少，但能保证提供紧急领事服务。

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加拿大全球事务部的一位雇员说，受到影响的主要是加拿大在有关国家的发展援助项目和贸易项目。

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这位人士说，我们可以远距离操作，但可以肯定的是，在当地服务的交付和跟进能力降低。

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（Mathieu Gohier /  Radio Canada）

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