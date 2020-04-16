加拿大实时疫情（4月16日）：联邦将向更多企业发放无息贷款，并协助小企业付房租

加拿大实时疫情
截至到 2020 年 4 月 16 日，北美东部标准时间 15:00，加拿大 COVID-19 病例统计如下：
|省份
|确诊病例
|死亡病例
|不列颠哥伦比亚省 （BC）
|1561
|75
|阿尔伯塔省
|1996
|48
|萨斯喀彻温省
|304
|4
|曼尼托巴省
|250
|5
|安大略省
|8961
|472
|魁北克省
|15857
|630
|纽芬兰与拉布拉多
|252
|3
|新不伦瑞克省
|117
|0
|新斯科舍省
|579
|3
|爱德华王子岛
|26
|0
|育空地区
|8
|0
|西北地区
|5
|0
|努纳武特
|0
|0
|撤回游轮乘客
|13
|0
|加拿大全国总数
|29929
|1240
*信息来源：CBC/Radio-Canada
加拿大感染人数近 3 万
根据约翰·霍普金斯大学（ Johns Hopkins University）的数据库，全世界记录的冠状病毒病例星期四（4月16日）已经超过210万，全球死亡人数超过140,000人。
在加拿大，4 月16 日截止到 15:00，全国累计病例 29,929，与 4 月15日 23 :59 相比增 5.5%，死亡人数 1240人，日增1 5.9% , 9697人痊愈，日增 7.8%。
更多公司能获联邦无息贷款
在 4月16日的每日简报会上，加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）宣布了支持加拿大企业的新措施，包括放宽有资格获得政府无息贷款的企业范围，主要目的是使企业不解雇员工，同时，联邦政府还将对小商家小和企业提供商业房租补助，以帮助各企业度过 COVID-19 危机。
根据周四宣布的新措施，联邦政府为中小企业提供的最多 40,000 加元的无息贷款，现在的标准是每年给雇员开工资总额在在 20,000 加元至 150 万加元之间的企业都能申请，之前的标准是雇员年工资总额在 50,000 加元至 100 万的公司。
联邦的 4 万加元无息贷款中，1 万加元不需偿还。
特鲁多表示，自该贷款项目一周前开始接受申请以来，已批准了 195,000 笔贷款，总额约 75 亿加元。
对联邦政府星期四宣布的新措施，加拿大独立企业联合会（The Canadian Federation of Independent Business ，CFIB）表示，现在将能有更多小型企业获得联邦的贷款，但政府应该把新成立的公司、自雇人士等也包括进去。
商业房租补助
另外，特鲁多还宣布了一项计划，以帮助小型企业支付 4 月、5 月和 6 月的商业房租。
他说，由于租金问题属于省的管辖范围，这个项目的细节将与各省省长们一起敲定。
（CBC，Radio Canada）
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