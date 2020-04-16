特鲁多说加拿大支持世卫、谢尔说世卫败事有余

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加拿大联邦政府总理特鲁多表示，在COVID-19病毒肺炎疫情泛滥的情况下，国际社会需要紧密合作以抗击疫情、需要世界卫生组织发挥其协调作用。

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不过特鲁多不愿直接回答如何评价世界卫生组织在COVID-19病毒肺炎疫情期间表现的问题。

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特鲁多政府的卫生部长Patty Hajdu星期三表示，加拿大继续对世界卫生组织抱有信心。

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而加拿大联邦议会官方反对党保守党领袖谢尔则在星期三表示，他严重质疑世界卫生组织处理COVID-19病毒肺炎疫情的表现、特别是质疑世界卫生组织与中国政府的关系。

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谢尔指出，世界卫生组织在1月份新冠病毒肺炎已经在中国武汉传播的情况下仍然说这种病毒肺炎很难人传人，在一月底还告诫国际社会不要采取对中国关闭边界的措施。有证据显示中国共产党专制政府不但掩盖疫情真相，而且对世界卫生组织有超乎寻常的影响力。

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谢尔对特鲁多政府在COVID-19病毒肺炎防疫问题上对世界卫生组织言听计从表示严重担忧。

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美国总统特朗普星期二宣布停止对世界卫生组织拨款，并说美国今后将如何对待世界卫生组织将取决于美国对世界卫生组织处理COVID-19病毒肺炎疫情的做法进行的调查和评估。

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RCI with John Paul Tasker · CBC News

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