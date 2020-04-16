特鲁多：过早开放和重启会是 “灾难性的”

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加拿大总理特鲁多将于星期四晚些时候与各省总理举行一个联席电话会议，重新开放、重新启动经济将在这次电话会议上的议事日程中，但特鲁多警告说，过早地恢复经济活动，有可能破坏我们至今为止为遏制病毒做出的努力和取得的进展。

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他说，行动太快可能是 “灾难性的”。

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特鲁多表示，对于我们来说，过早或过快地开放会给我们带来另一波疫情，这可能与第一波同样糟糕，若是那样我们将不得不再次进行隔离，这绝对是灾难性的 导致过去几周我们所做的一切都成为无用功。

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他接着表示，我们知道，大家都在讨论应该如何重新启动经济，正确的顺序是什么，如何才能确保人们的安全… ，但是，从现在到有能力重启经济，我们还有很长的路要走。

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另外，星期四，加拿大广播公司报道说，根据移动电话公司的的地理位置数据，加拿大人的出行距离已大大减少。

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自1月份以来，魁北克、安大略省、不列颠哥伦比亚省、育空地区和阿尔伯塔省的移动电话用户的平均外出距离已减少了50％以上。 在其他省份，平均出行距离减少了至少25％。

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（CBC，Radio-Canada）

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