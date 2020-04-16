疫情下人们怕乘飞机：西捷航空大量裁减飞行员

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加拿大第二大民航公司西捷航空证实，已经向1700名飞行员发出裁员通知，有些飞行员将在5月1日停止工作、有些飞行员将在6月1日被裁员。

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由于加拿大联邦政府对公司企业提供了紧急工资补助，这些被裁员的飞行员将仍然被保留在西捷公司的工资发放名单上，不过将被置于“非活动状态”栏目下；这样做的时间长短取决于联邦政府对公司企业提供的的紧急工资补助项目能够继续多长时间。

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西捷公司表示，之所以不得不裁减飞行员数量是因为在COVID-19病毒肺炎疫情肆虐全球的情况下很多国家政府发布了禁足令、关闭了边界；在很少有人购票乘坐飞机的情况下，西捷民航公司已不得不停飞了三分之二的航班。

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西捷公司强调，采用这样壮士断臂的措施是为了公司能够生存下去而不得不采取的行动，是为一旦航空业复苏，西捷航空公司有能力迅速恢复正常运行做好准备。

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RCI with Sarah Rieger · CBC News

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