隔离期间做什么？加拿大海军女士官在酒店房间跑完马拉松

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被新冠疫情困在家里的加拿大人想出各种办法来打发时间，有人学吉他，有人练瑜伽。在魁北克省，人们对烘培的突发热情使发面酵母成了紧缺物资。而加拿大皇家海军一等士官肖娜.加涅（Shawna Gagné）在酒店房间里跑完了一个马拉松。

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加涅和她的两百多名战友正在加东哈利法克斯市中心的酒店进行出海前的十四天隔离。为了确保安全，水兵们在隔离期间被禁止离开房间一步，连门外的走廊都是禁地，也不能和别人见面。加涅在接受CBC采访时说，她看着窗外跑步的人，十分羡慕。她本来就喜欢跑步，在军舰上的生活使她习惯让自己适应狭小的空间，因此生出了在房间里跑马拉松的念头。

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这是她人生中的第二个马拉松。第一次是在一个4.69公里一圈的训练场上完成的。而这一次，从门到房间另一头的窗只有7.5米。也就是说，她要来回5500多次才能跑完42.2公里的全程。

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加涅用了六个小时才跑完全程。她说，在这么小的地方没办法跑快，而且要不停地折返，对膝盖是不小的考验。但是她坚持到了最后。她笑着说，现在唯一的麻烦是，她恐怕得赔酒店一块新地毯。

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（RCI with CBC News, The Current,Brett Ruskin)

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