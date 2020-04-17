别忘了：每四个星期需再次申请紧急救助金

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上个星期有6百万人申请了加拿大联邦政府的COVID-19病毒肺炎疫情紧急救助金.

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对那些在联邦国税局有银行直接存储账户的人来说，其申请的2千加元的救助金已经到账，那些需要通过邮局寄送支票的人也开始陆续收到2千加元的支票。

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虽然加拿大联邦政府这一紧急救助金项目可以让合格的申请者领取4个月、每月2千加元的救助金，但需要每四个星期申请一次，以确认依然满足领取紧急救助金的资格。

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因为领取紧急救助金的条件中有一个是变量条件，这就是在今后4个星期中不会有预期的工作收入。申请者需要每四个星期确认自己仍然符合这个条件才能继续领取紧急救助金。

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加拿大联邦政府紧急救助金项目涵盖的头一个四个星期是3月15日到4月11日，第二个四个星期是4月12日到5月9日；以此类推。

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需要继续申请加拿大紧急救助金的人可以通过上国税局网站 Canada Revenue Agency accounts，或者是打免费直拨电话申请，电话号码是1-800-959-2019 or 1-800-959-2041。

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再次注册仍然是按照出生月份每个星期有固定的日子：

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星期一是1月份到3月份出生的人申请的日子

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星期二是4月份到6月份出生的人申请的日子

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星期三是7月份到9月份出生的人申请的日子

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星期四是10月份到12月份出生的人申请的日子

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星期五到星期日则是任何月份出生的人都可以申请的日子。

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RCI with Peter Zimonjic · CBC News

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