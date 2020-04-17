加拿大复工之日可能会比人们预料的要早

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虽然加拿大COVID-19病毒肺炎疫情仍然严重、每天的新冠病毒肺炎确诊病例和死亡人数还在不断增加，但增加的速度已经明显减慢，加拿大似乎已经成功避免出现意大利、西班牙、或美国纽约那样新冠病毒肺炎灾难性的疫情。

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额手称庆

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实际上加拿大一些省政府已经开始计划有限度地开放经济、商业和教学活动。

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加拿大南面邻国美国的一些州政府也在计划逐步开放经济活动，特朗普的美国联邦政府也发布了开放经济活动的指导规则。

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在这种情况下难怪越来越多的加拿大人想知道：躲在家里防疫已经一个多月了、到底还要继续多长时间？

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还要持续多长时间

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对于加拿大众多的中小企业老板来说，还要等多长时间才能复工、恢复经营实际上是他们的公司企业是否能继续存活下去的问题。

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所以加拿大总理特鲁多星期四的讲话让许多加拿大人有些灰心丧气，特鲁多告诫说居家隔离的禁足令必须继续维持几个星期的时间。

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但一些分析人士认为，实际上加拿大可以深思熟虑地、渐进地、有选择地逐步开放经济和商业活动。

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两派意见

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目前在重开经济活动方面主要有两派意见。

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来自医疗卫生领域的专家们认为应该延长禁足令的时间，担心过早解禁会导致COVID-19病毒肺炎疫情卷土重来、第二次大爆发。

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一些医疗卫生专家指出，即便要有限度地开放因为新冠病毒肺炎疫情而推迟的手术等医疗程序，至少也要有两个先决条件。

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一是要先保证有稳定可靠的医疗保护用品，而现在加拿大不少医院的医护人员仍然面临口罩、手套、防护面具和防护服短缺的问题。二是要有足够的COVID-19病毒检测能力，以确保所有需要接受COVID-19病毒检测的人都能够及时得到检测并快速知道检测结果。

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来自经济领域的专家则认为，越晚重新开放经济对经济造成的创伤就越严重，甚至会由于大量公司企业破产、大量工人失业、政府债务过重而导致加拿大陷入长期的经济萧条。

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禁足令的真正目的

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专家们的共识是，禁足令和保持社会距离这样的防疫措施并不能保证人们不被COVID-19病毒感染，其目的主要是要确保感染病例不会集中发生，因为集中爆发的传染病会让卫生系统因无法承受而陷入崩溃的灾难性局面。

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RCI with Kelly Crowe · CBC News

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