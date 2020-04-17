加拿大移民申请费用大幅度上涨

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自4月30日起，加拿大移民申请费用将大幅度上涨。例如，技术移民类别的申请费将从550加元增加到825加元，加上其他相关费用，一对夫妇带一个孩子的三口之家移民加拿大需要交2875加元，比过去多645加元。投资移民的申请费从1050加元涨到1570加元。体检费用没有包括在内。

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这些费用今后将每两年增加2%左右，据估计将在今后十年中带来7690万加元的净收益。

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加拿大移民部表示，向永久居留权申请者提供各项服务所需的资金和申请人所交费用之间存在着相当大的差距。增加收费是为了减少公共资金的投入，同时也为了和英国、美国、澳大利亚和新西兰等国家的移民申请费用保持大致相当的水平。

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增收移民申请费用的决定是在新冠疫情爆发前作出的。

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加拿大在2019年接受了大约33万新移民。尽管申请费用上涨，移民部估计2021年的新移民将达到35万人。

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（RCI avec Radio-Canada, Romain Schué)

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