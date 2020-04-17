医院的挑战不是ICU有多少病人而是呆多长时间

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加拿大主要省份COVID-19病毒肺炎确诊病例、入院重症病人数量都进入减速增长的局面，这似乎显示加拿大COVID-19病毒肺炎疫情已经过了最严重的阶段。

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但加拿大医疗专家指出，加拿大医院仍然面临COVID-19病毒肺炎疫情的巨大挑战，因为从占用医疗资源的角度来说，需要重症监护的病人的数量是一回事、其平均入住重症监护病房的时间长短是另外一回事。

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好几位医疗专家告诉加拿大广播公司记者说，一般来说重病患者被送进重症监护病房后2、3天时间就会离开，或者是病情好转、或者是病情恶化不治，但COVID-19病毒肺炎患者入住重症监护病房后往往需要一个星期甚至更长的时间其病情走向才能见分晓。

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COVID-19病毒肺炎疫情除了让加拿大重症监护病房病人的停留时间明显加长之外，另一个问题是重症监护病房病人的单一化。

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由于COVID-19疫情的到来，加拿大各医院都向后推迟了非急症手术的时间，结果是原本重症监护病房有各种各样的病人、需要重症监护的时间或长或短的平衡被打破。现在加拿大医院重症监护病房几乎全是新冠病毒肺炎病人，这造成了呼吸机等设备的严重短缺。

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RCI with Lauren Pelley · CBC News

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