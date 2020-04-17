(Tomohiro Ohsumi/Getty Images)

新冠疫情肆虐全球，哪些国家和地区比较安全？哪些政府最慷慨？加拿大分别排在第13和12

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年4月17日（星期五）17:20
更新 2020年4月17日（星期五）17:21

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

根据英国智库“深度认知集团”（Deep Knowledge Group）的一份调查报告，在欧美、亚太国家和地区中，以色列是这次新冠疫情中最安全的国家。中国大陆和港台以及日本和韩国也跻身前十。加拿大排名第十三位。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新冠疫情中最安全的十个国家和地区：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  1. 以色列
  2. 德国
  3. 韩国
  4. 澳大利亚
  5. 中国
  6. 新西兰
  7. 台湾
  8. 新加坡
  9. 日本
  10. 香港

报告撰写者用于评估的76个参数包括病例数量，救治能力，医学研究，政府防疫措施等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

以色列在关于新冠疫情的国际新闻中不太被提起。但是这个常年处于战备状态的国家，在关闭边境、全民动员和实施紧急措施等方面有丰富的经验。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国被视为新冠疫情风险仅次于意大利的最危险的国家之一。但是在政府资助排名中，美国也名列第二。香港特区政府名列第八，加拿大名列第十二。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

资助力度最大的15个政府：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  1. 德国
  2. 美国
  3. 日本
  4. 英国
  5. 奥地利
  6. 法国
  7. 新加坡
  8. 香港
  9. 瑞士
  10. 意大利
  11. 以色列
  12. 加拿大
  13. 韩国
  14. 西班牙
  15. 芬兰

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：未分类
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

« Créer l'espoir » une murale virtuelle pancanadienne se dessine à l'horizon

RCI | English

100 days on families of Flight 752 ‘still devastated, still seeking justice’

RCI | Español

Continúa la carrera mundial para lograr una vacuna contra el Covid-19

من جانبها، قامت كندا بإجلاء مواطنين كنديين عالقين في مصر على متن طائرة تابعة لشركة مصر للطيران - الصورة لطاقم الطائرة على أرضية مطار القاهرة يوم 8 أبريل نيسان الجاري- Twitter / @CanEmbEgyptالعربية | RCI

مصر تُجلي أوّل مجموعة من رعاياها العالقين في كندا