新冠疫情肆虐全球，哪些国家和地区比较安全？哪些政府最慷慨？加拿大分别排在第13和12

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根据英国智库“深度认知集团”（Deep Knowledge Group）的一份调查报告，在欧美、亚太国家和地区中，以色列是这次新冠疫情中最安全的国家。中国大陆和港台以及日本和韩国也跻身前十。加拿大排名第十三位。

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新冠疫情中最安全的十个国家和地区：

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以色列 德国 韩国 澳大利亚 中国 新西兰 台湾 新加坡 日本 香港

报告撰写者用于评估的76个参数包括病例数量，救治能力，医学研究，政府防疫措施等。

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以色列在关于新冠疫情的国际新闻中不太被提起。但是这个常年处于战备状态的国家，在关闭边境、全民动员和实施紧急措施等方面有丰富的经验。

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美国被视为新冠疫情风险仅次于意大利的最危险的国家之一。但是在政府资助排名中，美国也名列第二。香港特区政府名列第八，加拿大名列第十二。

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资助力度最大的15个政府：

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德国 美国 日本 英国 奥地利 法国 新加坡 香港 瑞士 意大利 以色列 加拿大 韩国 西班牙 芬兰

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