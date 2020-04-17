新冠疫情肆虐全球，哪些国家和地区比较安全？哪些政府最慷慨？加拿大分别排在第13和12

根据英国智库“深度认知集团”（Deep Knowledge Group）的一份调查报告，在欧美、亚太国家和地区中，以色列是这次新冠疫情中最安全的国家。中国大陆和港台以及日本和韩国也跻身前十。加拿大排名第十三位。
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新冠疫情中最安全的十个国家和地区：
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- 以色列
- 德国
- 韩国
- 澳大利亚
- 中国
- 新西兰
- 台湾
- 新加坡
- 日本
- 香港
报告撰写者用于评估的76个参数包括病例数量，救治能力，医学研究，政府防疫措施等。
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以色列在关于新冠疫情的国际新闻中不太被提起。但是这个常年处于战备状态的国家，在关闭边境、全民动员和实施紧急措施等方面有丰富的经验。
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美国被视为新冠疫情风险仅次于意大利的最危险的国家之一。但是在政府资助排名中，美国也名列第二。香港特区政府名列第八，加拿大名列第十二。
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资助力度最大的15个政府：
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- 德国
- 美国
- 日本
- 英国
- 奥地利
- 法国
- 新加坡
- 香港
- 瑞士
- 意大利
- 以色列
- 加拿大
- 韩国
- 西班牙
- 芬兰
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