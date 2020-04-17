蒙特利尔西岛老人院死者家属对业主发起集体起诉

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

蒙特利尔西岛私营老人护理院 CHSLD Herron 的死者家属对业主提出集体诉讼，索赔金额超过 500 万加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CHSLD Herron 位于西岛的 Dorval 市，自 3 月13日以来，共有 31 名居民死亡，其中至少有 5 人被确认死于 COVID-19，魁省验尸官正在调查其他死者的死因。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

蒙特利尔警方已经展开对该养老院的刑事调查，当地公共卫生机构 CIUSSS 于 3 月 29日接管了 CHSLD Herron。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，向魁北克省高等法院提交的这一集体诉讼案文件称，CHSLD Herron 的业主遗弃居民，使老人遭受了不人道和有辱人格的待遇，在知道 COVID-19 对其居民尤其构成危险的情况下，没有对员工提供足够的设备，没有对老人采取必要的保护措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

代表原告的律师之一亚瑟·韦斯勒（Arthur Wechsler）在接受加拿大广播公司的采访时说，CHSLD Herron 养老院未能履行照顾这些老人的责任，老人们处于没饭吃、没水喝的情况下，营养不良。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“母亲两周没消息”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这起集体诉讼案由一名去世老人的女儿芭芭拉·施耐德（Barbara Schneider）发起。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

93 岁的玛丽·施耐德（Mary Schneider）在感染新冠病毒后于4月10日去世，她的女儿芭芭拉·施耐德说，自从魁北克省政府在3月14日禁止人们去探访老人住所后，她每天给母亲打电话，但3月24日后就再也无法接通母亲，老人院也没人接电话，。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

直到4月9日，芭芭拉收到了一个医院护士打来的电话，该护士称她母亲在医院，其身体状况之差和脱水“令人难以置信”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

第二天，这名护士告诉她，她的母亲已经去世。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

玛丽·施耐德在 CHSLD Herron 老人院的费用为每月 4500 加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

养老院业主有多项犯罪记录

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

私营老人护理机构 CHSLD Herron 属于 Katasa Group， 该公司的业主是萨米尔·乔维埃里（Samir Chowieri）和他的三个女儿，这个公司在魁省经营有 7个养老机构。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，根据查阅到的法庭文件，CHSLD Herron 老人院的总裁萨米尔·乔维埃里于1972 年移民到加拿大，当时他说自己口袋里只有 2000 加元，职业是理发师，但几年后就开始引起警方注意。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

1981 年，萨米尔·乔维埃里因串谋贩运毒品罪被判处 2 年徒刑。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

1 年后，他又因另一起串谋诈骗罪再被判处 18 个月的徒刑。警方说，当时他以欺诈方式获取了 12.5 吨奶酪，没有对供应商付款。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在1990 年代，萨米尔·乔维埃里还曾引起加拿大皇家骑警 RCMP 的的注意，他被怀疑参与毒品贩运和洗钱，但最后未受到指控。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2002 年，他被判犯有逃税罪，被罚款 12.5 万加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁省开始调查

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

4月12日，魁省卫生部长丹妮尔·麦肯 （Danielle McCann）宣布对全省 40个私营老人护理机构进行调查。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（Radio-Canada）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

相关报道：

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada