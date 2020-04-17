魁北克省44岁越南裔医生死于新冠肺炎，为该省医疗系统首例

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魁北克省Montérégie地区公共卫生部门的陶辉豪（Huy Hao Dao）医生因患新冠肺炎病故，享年44岁。他是该省医疗系统死于新冠病毒第一人，也是到目前为止魁省三名50岁以下的死亡患者之一。

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陶辉豪在公共卫生部门任职的同时也在舍尔布鲁克大学任教。他在2016年到2017年期间也曾在魁北克省公共卫生研究所工作。据信他在染病前身体健康。

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魁省公共卫生负责人阿鲁达（Horacio Arruda）说，陶医生生前不在医院或养老院工作。他在何处感染病毒还需要进行调查。

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阿鲁达向陶医生的家人表示哀悼，同时提醒人们继续保持社交距离，防止从无症状病毒携带者处感染。

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星期四（4月16日）在安大略省，士嘉堡市的一名50多岁的养老院护工去世，为该省医疗系统死于新冠病毒第二人。

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到星期五为止，魁北克省新冠累计病例为16798，占加拿大全国病例的一半，有688人死亡，3068人治愈。

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(RCI with CBC News, Radio-Canada)

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