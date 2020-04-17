BC 省餐饮业呼吁政府仿效芬兰，对商业租户暂免租金

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不列颠哥伦比亚（BC）省餐馆饮食行业协会（BCRFA）本周表示，在新冠病毒疫情的冲击下，目前该省大多数餐馆都已经转为靠外卖维持，但即使这样，BC 省的餐饮业也无法 “幸免于难”。

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该协会的首席执行官伊恩·托斯滕森（Ian Tostenson）认为，在 BC 省15,000 家餐厅中，只有 10％到 25％ 最终能够从冠状病毒大流行造成的停摆中 “缓” 过来。

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伊恩·托斯滕森说：

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餐饮业目前面临的最大问题就是，餐馆里一个人没有，但业主还得继续支付房租、能源费用、政府的税等运营成本，芬兰已经宣布在疫情期间免除了餐饮业的这些费用，BC 省政府为什么不能学学呢？ 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当然，联邦政府向中小企业提供最多 40,000 加元的无息贷款，餐饮业也会受益，暂缓受到的冲击，但托斯滕森说，尽管其中１万不用还，但这也是笔新债务，餐馆重新营业后，还要偿还这笔资金。

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唯一选择：外卖

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BCRFA 的 CEO 说，外卖是各个餐馆在疫情危机中的唯一自救选择，但遗憾的是，有些送餐公司收取佣金高达25％，太高。

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伊恩·托斯滕森说，美国加利福尼亚州送餐公司收 15％的佣金，希望 BC 省的送餐公司能仿效。

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他接着说，COVID-19 疫情对 BC 省打击严重，全省餐饮业总共雇用了大约 190,000人，现在其中的大约 170,000人失业，40％是 15至 24岁的年轻人。

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芬兰的范例

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在爆发疫情后，芬兰也实行了工业、商业停摆的措施，赫尔辛基市于 3月 27日宣布，暂时免除商业场所的租金。

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赫尔辛基市决定，许多商业租户可被免除 2020 年 4月1日至 6月30日的商业店面的租金，包括餐馆和其他食品服务商、零售店、美发店、美容店、健身房、健康服务设施（按摩和理疗）等。

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而且这一决定自动生效，商业租户不需要联系政府走官僚程序，后续事宜全部由政府解决。

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（RCI，Radio Canada）

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