倒卖口罩可被罚款两千加元：加拿大BC省打击涨价和倒卖医疗物资活动

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BC省公共安全部长法恩沃斯（Mike Farnworth）星期日（4月19日）宣布，该省警察和其他执法人员得到授权，可以对乱涨价的商家和倒卖医疗物资的人罚款2000加元。另外， 从国外回来的人如果不遵守隔离规定，也会被处以罚款。

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根据警方从BC省消费者保护委员会的得到的报告，该省有些人在倒卖包括个人防护用品在内的医疗物资。法恩沃斯举例说，一个年老体弱的女士买的N95口罩是平常价格的十倍。他称这种利用人们的恐慌在弱者身上牟利的行为是“可耻的”。

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BC省消费者保护委员会自三月底以来收到了1400多份对乱涨价的投诉，其中大部分涉及个人防护用品和卫生纸及纸巾等产品。大多数倒卖是个人行为，不涉及有组织犯罪。

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BC省在4月15日将紧急状态延长到月底。实施紧急状态期间，省政府拥有限制旅行，控制基本物资的价格等特殊权力。

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（RCI with CBC News，Michelle Ghoussoub）

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