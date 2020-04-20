Submitted by Jeannie Angnatuk

加拿大因纽特男子在后院射杀巨大北极熊

作者 方华 |
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发表 2020年4月20日（星期一）12:03

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加拿大北极圈陆地与北冰洋交界的地区是北极熊生活的区域，在那里渔猎为生的土著因纽特人习惯了自己居住的地区会经常有北极熊出没的生活。不过，魁北克省最北部哈德逊湾Quaqtaq因纽特人定居点的Angnatuk一家还是被闯入自家后院的一头巨大的北极熊吓坏了。

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四月中的一天凌晨4点半，Jeannie Angnatuk被自家狗群的狂叫声惊醒，她往窗外一看被吓呆了，暴风雪中一头有十英尺高的超大北极熊正脸对脸望着她。

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过了几分钟在北极熊往后退了几步后她才敢叫醒了仍在熟睡的丈夫Adamie Kauki。夫妇两人跑到楼上阳台，Adamie Kauki开枪放倒了这头北极熊。

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Adamie Kauki知道北极熊会装死等猎人靠近后再突然袭击，所以等了很长时间才出去检查，发现那头北极熊仍然在喘气，不得不再次开枪将其击毙。

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Adamie Kauki说他长这么大从来没有见过这么巨大的北极熊，幸亏这头北极熊是在凌晨出现，如果是大白天他们夫妇的5个孩子在户外玩耍时北极熊突然来到后院那结果就不堪设想了。

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Adamie Kauki把北极熊肉与因纽特定居点的4百名居民分享，说他自己想用这头北极熊的毛皮做一副冬天户外狩猎用的皮裤。

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