(Nathan Denette/Canadian Press)

加拿大食品店呼吁客户别挑来挑去，乱摸食品

作者 黎黎 |
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发表 2020年4月20日（星期一）14:02

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在疫情期间，加拿大的食品超市都推出了一系列预防措施，要求店员和客户遵守。

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多伦多 Metro 食品连锁店的经理 Antonio Leto 承认，现在，在每次走进食品店前，都会感到有很大的精神压力。

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他说，和其他食品超市一样，我们制定了一系列预防措施，包括不停地对每辆食品推车进行消毒，对食品篮子进行消毒，对结账时的食品传输带进行消毒，店里甚至还设置了每25分钟响一次的 “闹钟”，提醒收银员们洗手。

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Antonio Leto 说，商店的所有员工辛勤工作，无私奉献，在危机时期团结起来为社区工作，我们感到非常自豪。

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请别乱摸食品

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多伦多市 Maple Leaf Garden 的食品超市（Loblaws）的经理 Chris Karsisiotis 也对在这样的危机时刻能继续服务社区有同样的自豪感

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Elise von Scheel/CBC

他说，店里的地板上贴有距离贴花，提醒客户们相距两米，而且食品架的过道也设置了单方向箭头，争取减少客户扎推。

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但他同时表示，有些客户在合作，有些则做到不足，预防措施能否取得成功，与客户在商店中的行为有很大关系，他和他的员工们一直在对一些购物者进行 “教育”。

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Chris Karsisiotis 强调，食品超市希望客户能做到每家每次只有一个人来购物，在商店里保持与其他人的距离，对食品不要挑来挑去，只触摸自己要买的食品，摸了哪个就买哪个，另外，把一次性手套扔进垃圾桶，别扔在人行道上，他说，如果大家都能自觉采取这些行动，就能提高预防措施的有效性。

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（CBC）

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