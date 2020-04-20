工会要求加拿大人每家只一人去超市购物

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COVID-19病毒肺炎疫情让保持社会距离成了基本的防疫措施，虽然顾客在超市外排队时需要保持人与人之间两米的距离，但仍然不时有超市工作人员感染新冠病毒肺炎的事情发生。

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为了保护超市工作人员的安全和保护顾客的安全，加拿大西部地区私营工商业中最大的一个工会组织、代表3万2千工会会员的食品商业工人联合会401分会United Food and Commercial Workers 401，呼吁有关政府推出法规限制加拿大人在超市购物的人数，每家每次只能有一人进入商店购物；对那些违法规定的人给以罚款处罚。

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食品商业工人联合会401分会的负责人Tom Hesse指出，现在在马路上行走如果不保持两米的距离会被警察罚款1千加元，可进了超市就可以好几百人在那里转来转去，保持社会距离的防疫措施哪里去了？

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Tom Hesse认为，限制同一时间在超市购物的人数需要靠政府法规、而不能只靠超市自己管理。

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食品商业工人联合会401分会准备这个星期向阿尔伯塔省政府提交有关的建议条款，希望限制进入超市购物人数的法规能够尽快被推出、并能够在加拿大全国推广开来。

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加拿大阿尔伯塔省卫生厅发言人指出，目前已经有在超市保持社会距离的法规、超市还要在店铺内提供多处酒精免洗液站点、并增加对商店公共地区的清洁擦洗次数。

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一些超市还采取了过道单向客流、收银台前人与人保持两米距离、收银台与顾客之间设立塑料挡板等防疫措施。

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RCI with Bill Graveland · The Canadian Press、CBC News

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