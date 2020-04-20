抢购厕纸造成的缺货为啥需要时间才能解决

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COVID-19病毒肺炎世界范围的肆虐引发了抢购厕纸的狂潮，加拿大超市的厕纸很快就被抢购一空。虽然生产商在开足马力加班加点地生产，但超市货架上的厕纸仍然时有时无。

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疫情下的抢购

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加拿大统计局的数字显示，加拿大三月份厕纸的销售量猛增了差不多250%。

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占加拿大厕纸市场三分之一的Kruger Products公司首席执行官Dino Bianco指出，这次厕纸的短缺不是供应链的问题、是COVID-19病毒肺炎疫情中消费者行为的变化造成的，而且厕纸制造业的特点决定了解决这次厕纸短缺的问题需要一定的时间。

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Dino Bianco指出，厕纸的特点是人人都要用、却没人当回事，直到突然发现断了供才会着急的消费品。

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玫瑰花瓣与玉米棒

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对厕纸领域历史和发展了如指掌的专家Kenn Fischburg指出，在几百年前没有厕纸的时候，王侯贵族们使用玫瑰花瓣、老百姓用玉米棒子来解决便后擦拭的问题。虽然1857年美国人Joseph Gayetty发明了厕纸并申请了专利，但真正工业化生产厕纸是直到1890年才由美国宾夕法尼亚州的Scott兄弟实现的事情，而厕纸真正获得市场的认可是上个世纪40年代英国制造商引入双层厕纸技术生产出柔软厕纸之后的事情。

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为啥不能多库存

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厕纸供应链的特点使得这种消费者不可缺少的消费品无法大规模库存、而只能即产即销。

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首先是厕纸属于重量轻、体积大、利润低的消费品，大规模库存会造成销售成本过高的问题。

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其次是厕纸制造业属于规定资产投资很高的产业，没有人愿意为了短期产能缺口而投入巨资建新厂。

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第三是现有的厕纸生产能力中有很大一部分是为政府办公楼、公司写字楼、学校、商场提供的商业用厕纸，现在这方面的需求暴跌、但其生产能力却无法被转而生产家庭用厕纸。所以实际上厕纸制造公司在这次新冠病毒疫情中并不是赚得一塌糊涂，而是半边风雨半边晴。

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RCI with Jason Proctor · CBC News

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