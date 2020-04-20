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欧洲冒着高风险逐渐放开封锁措施

作者 黎黎 |
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发表 2020年4月20日（星期一）17:18
更新 2020年4月21日（星期二）11:56

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星期一，4 月 20 日，德国开始缓慢放开持续了数周的封锁措施。

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加拿大广播公司报道说，在这场疫情中，欧洲受打击严重，截止到星期一中午，全球的近 20 万死者中，约三分之二在欧洲。

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西班牙周一确认病例超过 20万个，有 20,852人死亡； 意大利感染人数超过 18万，死亡人数2.4万；法国的感染人数 15.5万，死亡人数超过 2万；英国感染人数近 12.5万，死亡人数超过 1.6万。

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在德国，周一累计病例 146,398 例，约有 4,700 例死亡。

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德国：面积小于 800 米的商店可开门

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德国柏林 Landwehrkanal 河畔， 2020年4月19日 / PHOTO : REUTERS / CHRISTIAN MANG

德国当局认为疫情已经 “可控”，于周一宣布，面积少于 800 平方米的商店可以重新营业。

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一些杂货店、书店、车行、服装店、花店周一纷纷开门，但仍然有很多商家处于关闭状态。

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文化类场所、酒吧、餐馆、运动场所仍然关闭，在八月底之前，仍然禁止举行大型聚会，如音乐会或体育比赛。

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德国的学校将从 5 月 4 日起逐步开课。

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德国将继续禁止两个人以上的 ”聚会“，在公共场所人们至少要保持 1.5 米的距离，并强烈建议大家戴口罩。

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其他国家

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上周二，奥地利已经允许其小商店和公园重新开放。

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法国、西班牙和意大利的感染和死亡人数在增加了数周后均呈下降趋势，目前也正在准备采取松动措施。

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法国在星期一决定，在一定条件下人们可以去养老院看望家人。

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巴黎的一家花店， 2020年4月18日 / PHOTO : REUTERS / BENOIT TESSIER

挪威本周一开始重新开放托儿所，这是挪威缓慢逐步取消限制的第一步。

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在丹麦，小商家在星期一获得了重新开放营业的许可，但需要继续维持严格的卫生和疏远措施， 丹麦已经于 4 月 15 日重新开放了托儿所。

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（Radio-Canada）

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