温哥华 2018 年大麻节（Sunset Beach） PHOTO : RADIO-CANADA / BEN NELMS

温哥华今年大麻节网上举行

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
发表 2020年4月20日（星期一）12:56

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

每年的 4 月 20 日是温哥华市一年一度的大麻节，通常会有数万人会聚集在一起吸大麻，进行欢庆。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

由于新冠病毒疫情，今年的 4/20 大麻节 被取消，组织者说，4月20 日将在网上庆祝大麻节， 通过网站 Web Pot TV 和 Cannabis Life Network 直播。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

警方监控

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2016 年温哥华大麻节（日落海滩） / Radio-Canada

温哥华警方说，警方仍将监视是否会有少数人聚集到一起庆祝大麻节。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

警官亚伦·罗德（Aaron Roed）通过电子邮件告诉加拿大广播公司，目前没有人说将在某个特定地点聚会，但我们将主要监视日落海滩 Sunset Beach 和温哥华市美术馆，这些是往年大麻节人最多的地方。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2019 年，大约有 60,000 人参加了大麻节，很多人聚集在位于温哥华西端的日落海滩。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Vancouver’s 4/20

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

温哥华 4/20 大麻节起始于 1995 年 4 月 20 日，当时只有几十人聚集在胜利广场公园 Victory Square Park 一起吸大麻。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

之后，4/20 的规模不断扩大，参加人数增加到数万人，与此同时，露天音乐会、为慈善机构捐款等内容也逐渐被添加进大麻节。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2018年温哥华大麻节 （PHOTO : RADIO-CANADA / JULIE LANDRY）

加拿大在 2018年10月17日实行了休闲类大麻合法化。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC，Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：社会
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Port du masque: Québec reverra sa position face à la COVID-19

RCI | English

Ottawa announces funding for charities for COVID-19 fight

RCI | Español

Economía y mercados en época del Coronavirus

كريس ليذر رئيس العمليّات الجنائيّة في الشرطة الملكيّة الكنديّة يتحدّث من دارتموث في نوفا سكوشا في 20-04-2020/Riley Smith/CPالعربية | RCI

نوفا سكوشا: "الجراح لن تلتئم" بعد حادثة إطلاق النار

Radio-Canada.ca CBC.ca
Legault ouvre la voie au retour graduel des élèves en classeTuerie en Nouvelle-Écosse : 23 victimes, dont un adolescentCOVID-19 : 551 nouveaux cas en OntarioCOVID-19 au Canada : ce qu’il faut retenir aujourd’huiOttawa investit 350 millions de dollars pour soutenir les organismes communautairesLes pourparlers débutent pour hausser le salaire des préposés aux bénéficiairesDestruction de masques N95 : Justin Trudeau promet d’éviter d’autres gaspillagesService correctionnel du Canada visé par une demande d'action collectiveCOVID-19 : médecins et infirmières enquêtent sur les CHSLDCOVID-19 : attention aux inexactitudes contenues dans ce documentaire
'It's about making it all happen': How star-studded benefit shows come together during the pandemicGovernments making power grabs, repressing dissent while world focuses on COVID-19Shopping safely: The challenges of managing a grocery store amid COVID-19'Doing my damnedest': Family living in a shutdown world of COVID-19 juggles a lot — with very littleNever mind Trump's tweets. Keep an eye on his plan for reopening the economyHow the pandemic gave Trudeau an energy policy both the oilpatch and environmentalists could applaudLawmakers in Canada, U.S. call for probes of Live Nation/Ticketmaster's 'outrageous' refund policyIs spraying disinfectant in public spaces a good way to fight COVID-19?At Quebec nursing home, orderlies worked without PPE, COVID-19 patients wandered halls100 days after, the families of Flight 752 victims refuse to be forgotten