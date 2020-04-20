温哥华今年大麻节网上举行

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每年的 4 月 20 日是温哥华市一年一度的大麻节，通常会有数万人会聚集在一起吸大麻，进行欢庆。

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由于新冠病毒疫情，今年的 4/20 大麻节 被取消，组织者说，4月20 日将在网上庆祝大麻节， 通过网站 Web Pot TV 和 Cannabis Life Network 直播。

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警方监控

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温哥华警方说，警方仍将监视是否会有少数人聚集到一起庆祝大麻节。

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警官亚伦·罗德（Aaron Roed）通过电子邮件告诉加拿大广播公司，目前没有人说将在某个特定地点聚会，但我们将主要监视日落海滩 Sunset Beach 和温哥华市美术馆，这些是往年大麻节人最多的地方。

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2019 年，大约有 60,000 人参加了大麻节，很多人聚集在位于温哥华西端的日落海滩。

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Vancouver’s 4/20

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温哥华 4/20 大麻节起始于 1995 年 4 月 20 日，当时只有几十人聚集在胜利广场公园 Victory Square Park 一起吸大麻。

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之后，4/20 的规模不断扩大，参加人数增加到数万人，与此同时，露天音乐会、为慈善机构捐款等内容也逐渐被添加进大麻节。

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加拿大在 2018年10月17日实行了休闲类大麻合法化。

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（CBC，Radio-Canada）

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