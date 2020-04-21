一家安大略省公司被3M公司指控高价倒卖N95口罩，老板之一是华人

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美国制造商3M公司本周在安大略省高等法院起诉该省公司Caonic Systems，指控该公司的两名老板普志宇（音译，Zhiyu Pu）和哈门.曼德（Harmen Mander）假称自己隶属于3M公司，高价倒卖N95口罩。

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3M公司说，普志宇和曼德在加拿大电商平台Shopify上以“3M-Health.com”的名字注册网店，谎称自己从3M公司在新加坡和英国的厂家进货。在3M公司要求平台关闭他们的网店后，他们很快在同一家平台注册了第二家网店，并继续在社交媒体上谎称自己和3M有关系。在第二家网店被关后，他们在另一个电商平台上又开了一家网店。他们的网店以17加元一只的价格出售N95口罩，比正常零售价高五倍多。

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3M公司请求法庭命令被告交出库存口罩和相关信息，并将向他们索赔。

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新冠疫情的蔓延使N95口罩供不应求。3M公司已经在美国纽约州、加利福尼亚州、德克萨斯州和弗罗里达州提起类似诉讼。

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（RCI with CP,Radio-Canada)

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