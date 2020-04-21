你们的烤肉宴是对我们的侮辱：加拿大一线医生展示ICU，呼吁公众严守社交距离（视频）

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安大略省万锦市斯透弗维尔医院(Markham Stouffville Hospital)自今年1月底以来接收了数百名新冠肺炎患者。他们当中许多人康复出院，9人死亡。在两个多月的紧张工作后，医护人员仍然不能有丝毫懈怠。目前该院有60多名新冠患者，而附近的养老院和收容中心发生的疫情可能使患者人数激增。

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但是最让医生们担心的不是老人院，而是日渐放松警惕的公众不再保持社交距离。他们因此破例允许CBC记者进入医院ICU拍摄，希望观众在看到患者的痛苦，医护人员的努力、悲喜和身处的危险后，能够不再对病毒掉以轻心。

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医院的医疗主任杜拜医生（Anand Doobay)在接受CBC采访时说，社交距离正在起作用，但是疫情远没有结束。他说，有些人不听劝告，聚会吃喝，这几乎是对医生的工作的侮辱，“因为我们正在竭尽全力让患者康复回家。”

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CBC视频：ICU一瞥

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（CBC News, Sarah Peterson, Wendy Mesley, Lisa Mayor)

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