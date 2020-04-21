加拿大关闭边界对阻止难民申请者入境立竿见影

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在COVID-19病毒肺炎疫情恶化的情况下，加拿大和美国同步关闭了两国间的陆路关口，只有那些运输大卡车、和因为必要的工作而往返两国的人员交通除外。

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这一关闭边境关口的防疫措施也同时起到禁止难民申请者进入加拿大的作用，至少是暂时缓解了多年来联邦政府未能解决的外国难民申请者北上美加边境、绕过边检站、从无人看守的边境地区越境进入加拿大的老大难问题。

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根据加拿大联邦政府有关部门的统计数字，加拿大和美国关闭陆路边界的措施实施一个月以来，尝试从边检站进入加拿大的难民申请者不到10人，他们都被拒绝入境进入加拿大。

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而过去一个月绕过边检站、从非入境口岸越境进入加拿大被警方截获的难民申请者有955人，其中930人是在美国和魁北克交界的小路Roxham Road路口被截获的。那里在过去几年已经成了难民申请者越境进入加拿大的半官方口岸。

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在COVID-19病毒肺炎疫情没有明显缓和的情况下，加拿大和美国同意把两国陆路边界的关闭状态延长一个月。

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RCI with Stephanie Levitz · The Canadian Press、CBC News

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