加拿大实时疫情 （4月21日）：联邦政府再拨款 3.5 亿，支持社区

加拿大实时疫情
截至到 2020年 4月21日，北美东部标准时间 15:00，加拿大 COVID-19病例统计如下：
|省份
|确诊病例
|死亡病例
|不列颠哥伦比亚省 （BC）
|1699
|86
|阿尔伯塔省
|2908
|59
|萨斯喀彻温省
|316
|4
|曼尼托巴省
|255
|6
|安大略省
|11735
|675
|魁北克省
|20126
|1041
|纽芬兰与拉布拉多
|257
|3
|新不伦瑞克省
|118
|0
|新斯科舍省
|737
|10
|爱德华王子岛
|26
|0
|育空地区
|11
|0
|西北地区
|5
|0
|努纳武特
|0
|0
|撤回游轮乘客
|13
|0
|加拿大全国总数
|38 206
|1884
*信息来源：CBC / Radio-Canada
全球感染 253万，加拿大过 3.8万
根据 CBC / RadioCanada的数据，全世界的冠状病毒病例4月21日已经达到253.6万，与4月20日相比增加 2.2%，全球死亡人数超过175,812人，日增3.2%，痊愈人数 686 174， 日增 6%。
在加拿大，4月21日截止到15:00，全国累计病例 38206，感染率日增3.7%，死亡人数 1884人，日增6.9% , 13142人痊愈，日增 4.3%。
联邦政府再拨款 3.5 亿
与此同时，加拿大政府宣布再增加拨款 3.5 亿加元，专门支持社区，用于协助弱势群体和单亲家庭。
加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau.）周二宣布，这笔新拨的钱将投入社区支持紧急基金，该基金将为诸如红十字会等组织，以及小型独立社区机构补充资金。
他说，新冠病毒加剧了我们社会已经存在的不平等，最脆弱的人群受到 COVID-19 的影响最大，现在社区将有更多资源来应对挑战。
加拿大总理办公室表示，这笔钱必须用于支持以下项目：
- 支持志愿者提供把食品和药品送到客户家的服务；
- 支持老年人和残疾人所需要的外出陪同服务；
- 加强提供信息和支持的热线服务；
- 协助弱势群体申请政府的财务补助；
- 为参加抗疫的志愿者提供所需要的培训、设备和支持；
- 开发支持举行网络会议和网络联系的技术手段。
总理办公室的文件说，在无法获得正常社区支持的情况下，弱势群体所面临的压力、困苦以及受虐待的风险会增加。
另外，慈善机构和非营利组织现在可以开始申请政府在 3 月 27 日宣布的对员工 75％ 的工资补贴。
（Radio-Canada，CBC）
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。