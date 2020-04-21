加拿大实时疫情 （4月21日）：联邦政府再拨款 3.5 亿，支持社区

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加拿大实时疫情

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截至到 2020年 4月21日，北美东部标准时间 15:00，加拿大 COVID-19病例统计如下：

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省份 确诊病例 死亡病例 不列颠哥伦比亚省 （BC） 1699 86 阿尔伯塔省 2908 59 萨斯喀彻温省 316 4 曼尼托巴省 255 6 安大略省 11735 675 魁北克省 20126 1041 纽芬兰与拉布拉多 257 3 新不伦瑞克省 118 0 新斯科舍省 737 10 爱德华王子岛 26 0 育空地区 11 0 西北地区 5 0 努纳武特 0 0 撤回游轮乘客 13 0 加拿大全国总数 38 206 1884

*信息来源：CBC / Radio-Canada

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全球感染 253万，加拿大过 3.8万

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根据 CBC / RadioCanada的数据，全世界的冠状病毒病例4月21日已经达到253.6万，与4月20日相比增加 2.2%，全球死亡人数超过175,812人，日增3.2%，痊愈人数 686 174， 日增 6%。

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在加拿大，4月21日截止到15:00，全国累计病例 38206，感染率日增3.7%，死亡人数 1884人，日增6.9% , 13142人痊愈，日增 4.3%。

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联邦政府再拨款 3.5 亿

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与此同时，加拿大政府宣布再增加拨款 3.5 亿加元，专门支持社区，用于协助弱势群体和单亲家庭。

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau.）周二宣布，这笔新拨的钱将投入社区支持紧急基金，该基金将为诸如红十字会等组织，以及小型独立社区机构补充资金。

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他说，新冠病毒加剧了我们社会已经存在的不平等，最脆弱的人群受到 COVID-19 的影响最大，现在社区将有更多资源来应对挑战。

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加拿大总理办公室表示，这笔钱必须用于支持以下项目：

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支持志愿者提供把食品和药品送到客户家的服务；

支持老年人和残疾人所需要的外出陪同服务；

加强提供信息和支持的热线服务；

协助弱势群体申请政府的财务补助；

为参加抗疫的志愿者提供所需要的培训、设备和支持；

开发支持举行网络会议和网络联系的技术手段。

总理办公室的文件说，在无法获得正常社区支持的情况下，弱势群体所面临的压力、困苦以及受虐待的风险会增加。

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另外，慈善机构和非营利组织现在可以开始申请政府在 3 月 27 日宣布的对员工 75％ 的工资补贴。

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（Radio-Canada，CBC）

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