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加拿大许多省份仍然缺乏新冠病毒测试能力

作者 方华 |
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发表 2020年4月21日（星期二）10:25

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现在加拿大各省要恢复经济运行的呼声越来越高，专家们的共识是为重开经济保驾护航离不开普遍进行COVID-19病毒测试和继续保持社会距离等防疫措施。

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在联邦制的加拿大，如何进行COVID-19病毒测试属于省政府管辖的范畴，但加拿大不少省政府已经表示自己省内的测试能力有限，需要联邦政府尽快提供帮助，但特鲁多的自由党政府表示联邦政府目前在这方面也是能力有限。

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换句话说，重开经济的一个重要保障没有到位。在这种情况下如果冒险重开经济会导致刚刚得到控制的疫情会再次失控。

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加拿大人口最多的省份安大略省就属于非常缺乏COVID-19病毒检测能力的省份。安省多伦多大学健康网络负责COVID-19病毒疫情评估的Camille Lemieux医生指出，安大略省医院由于缺乏COVID-19病毒检测能力不得不拒收那些症状不严重的病人、无法为这些人提供COVID-19病毒检测。

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人口第二多的魁北克省也由于缺乏测试能力而不得不限制COVID-19病毒检测范围，只能优先向医疗卫生、公共安全领域的工作人员，养老院人员，无家可归者等高风险人口群体提供COVID-19病毒检测。

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加拿大联邦政府卫生部正在加快审批本国研制的COVID-19病毒快速检测仪器，以从根本上改变检测能力赶不上趟的问题。

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