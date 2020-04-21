疫情爆发前，加拿大零售额在2月份出现增长

今年 2 月份，也就是疫情在加拿大大爆发之前，加拿大的零售额增长了 0.3%。
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加拿大统计局报告说，2月份的零售额比1月份增长了 0.3％，这是连续第四个月增长，总额 522 亿加元，主要是由于汽车和零件经销商，以及百货商店的销售上升。
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根据统计局的数据，2月份，加拿大汽车和零件经销商的销售额增长了 1.1％，而普通商品商店的销售额增长了 1.4％。
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如果不包括汽车和零件经销商的销售额，2 月份的零售额与 1 月持平。
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新数据与专家们的预测基本一致，金融市场数据公司 Refinitiv 的数据显示，经济学家此前预计2月零售总额将增长 0.2％，若不包括汽车在内，将增长 0.3％。
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今年 3 月份的零售数据尚未出来，预计将能看出疫情的影响。
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（CBC）
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