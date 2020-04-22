加拿大实时疫情 （4月22日）: 联邦拨款90亿，大学生每月能领1250加元

加拿大实时疫情
截至到 2020 年 4 月 22 日，北美东部标准时间 15:00，加拿大 COVID-19 病例统计如下：
|省份
|确诊病例
|死亡病例
|不列颠哥伦比亚省 （BC）
|1724
|87
|阿尔伯塔省
|3095
|61
|萨斯喀彻温省
|320
|4
|曼尼托巴省
|257
|6
|安大略省
|12245
|716
|魁北克省
|20965
|1134
|纽芬兰与拉布拉多
|256
|3
|新不伦瑞克省
|118
|0
|新斯科舍省
|772
|12
|爱德华王子岛
|26
|0
|育空地区
|11
|0
|西北地区
|5
|0
|努纳武特
|0
|0
|撤回游轮乘客
|13
|0
|加拿大全国总数
|39 807
|2023
*信息来源：CBC / Radio-Canada
全球感染 262万，加拿大接近4万人
根据 CBC / RadioCanada 的数据，全世界的冠状病毒病例4月22日已经达到 262.1万，与4月21日相比增加 2.5%，全球死亡人数超过 183,046人，日增3%，痊愈人数 713 988， 日增 3.5%。
在加拿大，4月22日截止到15:00，全国累计病例 39807，感染率日增 3.6%，死亡人数 2033人，日增5.9% , 13910人痊愈，日增 5.4%。
联邦拨款 90 亿，支持大学生
星期三，加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）宣布，拨款 90 亿加元为高校学生提供财政援助，帮助学生度过暑假期间无工可打的困难时期。
从今年 5 月到 8 月，高校的学生将有资格每人每月领取 1,250 加元。
如果学生需要照料有依赖性家属或有残障人士，那么这笔补贴每月可达 1,750 加元。
这项补贴也适用于有工作，但每月收入少于 1,000 加元的学生。
特鲁多还说，在暑假期间做志愿者的学生，根据工作时数的不同，将能每月获得 1,000 至 5,000 加元的报酬。
（Radio-Canada，CBC）
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