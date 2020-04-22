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加拿大实时疫情 （4月22日）: 联邦拨款90亿，大学生每月能领1250加元

作者 黎黎 |
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发表 2020年4月22日（星期三）16:37

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加拿大实时疫情

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截至到 2020 年 4 月 22 日，北美东部标准时间 15:00，加拿大 COVID-19 病例统计如下：

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省份  确诊病例 死亡病例
不列颠哥伦比亚省 （BC） 1724 87
阿尔伯塔省 3095 61
萨斯喀彻温省 320 4
曼尼托巴省 257 6
安大略省 12245 716
魁北克省 20965 1134
纽芬兰与拉布拉多 256 3
新不伦瑞克省 118 0
新斯科舍省 772 12
爱德华王子岛 26 0
育空地区 11 0
西北地区 5 0
努纳武特 0 0
撤回游轮乘客 13 0
加拿大全国总数 39 807 2023

*信息来源：CBC / Radio-Canada

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全球感染 262万，加拿大接近4万人

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根据 CBC / RadioCanada 的数据，全世界的冠状病毒病例4月22日已经达到 262.1万，与4月21日相比增加 2.5%，全球死亡人数超过 183,046人，日增3%，痊愈人数 713 988， 日增 3.5%。

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在加拿大，4月22日截止到15:00，全国累计病例 39807，感染率日增 3.6%，死亡人数  2033人，日增5.9% ,  13910人痊愈，日增 5.4%。

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联邦拨款 90 亿，支持大学生

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魁北克市的拉瓦尔大学 （Université Laval） / PHOTO : COURTOISIE

星期三，加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）宣布，拨款 90 亿加元为高校学生提供财政援助，帮助学生度过暑假期间无工可打的困难时期。

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从今年 5 月到 8 月，高校的学生将有资格每人每月领取 1,250 加元。

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如果学生需要照料有依赖性家属或有残障人士，那么这笔补贴每月可达 1,750 加元。

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这项补贴也适用于有工作，但每月收入少于 1,000 加元的学生。

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特鲁多还说，在暑假期间做志愿者的学生，根据工作时数的不同，将能每月获得 1,000 至 5,000 加元的报酬。

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（Radio-Canada，CBC）

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