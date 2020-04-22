加拿大新冠疫情爆发以来入室盗窃和违规驾驶增加

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加拿大多伦多和温哥华等城市的警方记录显示，新冠疫情爆发以来，商店遭到的入室抢劫增加了。另外有更多的人超速驾驶。但是攻击他人和针对住宅的入室盗窃等犯罪减少了。

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在温哥华，过去两个月来发生了将近六百起商店被窃案件，比去年同期增加了百分之百。安大略省约克警局的记录显示，三月份当地商店遭到的入室行窃比去年同期增加了45%。

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现在属于非必要服务的商店都停止营业，街上行人稀少，给小偷提供了方便。警方增加了在商业区的巡逻，并建议店家安装摄像头，并尽量不要在店里存放现金和货物。

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另外，多伦多警方的记录显示，三月份超速驾驶的人比去年同期增加了将近200%。其中一个违规者在时速限制50公里的区域开到了179公里。

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在多伦多，攻击他人，性侵，盗车和住宅入室行窃的案件下降了，但是枪支暴力事件仍在增加。

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另外，涉及家庭冲突的报警电话增加了。居家隔离期间家暴事件增多的现象在其他国家也出现过。多伦多警方呼吁受害者及时寻求帮助，在面临危险时立刻报警。

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(RCI with CBC News, Meagan Fitzpatrick)

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