新冠疫情对加拿大的犯罪率也造成了影响(CP/Graeme Roy)

加拿大新冠疫情爆发以来入室盗窃和违规驾驶增加

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年4月22日（星期三）16:50
更新 2020年4月22日（星期三）18:01

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大多伦多和温哥华等城市的警方记录显示，新冠疫情爆发以来，商店遭到的入室抢劫增加了。另外有更多的人超速驾驶。但是攻击他人和针对住宅的入室盗窃等犯罪减少了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在温哥华，过去两个月来发生了将近六百起商店被窃案件，比去年同期增加了百分之百。安大略省约克警局的记录显示，三月份当地商店遭到的入室行窃比去年同期增加了45%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现在属于非必要服务的商店都停止营业，街上行人稀少，给小偷提供了方便。警方增加了在商业区的巡逻，并建议店家安装摄像头，并尽量不要在店里存放现金和货物。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另外，多伦多警方的记录显示，三月份超速驾驶的人比去年同期增加了将近200%。其中一个违规者在时速限制50公里的区域开到了179公里。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在多伦多，攻击他人，性侵，盗车和住宅入室行窃的案件下降了，但是枪支暴力事件仍在增加。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另外，涉及家庭冲突的报警电话增加了。居家隔离期间家暴事件增多的现象在其他国家也出现过。多伦多警方呼吁受害者及时寻求帮助，在面临危险时立刻报警。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(RCI with CBC News, Meagan Fitzpatrick)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：社会
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

La moitié des restaurants indépendants à trois mois de la faillite au Canada

RCI | English

Canada to invest $1.1B in COVID-19 research and testing, says Trudeau

RCI | Español

COVID-19 es más letal para hombres que para mujeres en Canadá y el mundo

دوغ فورد رئيس حكومة أونتاريو طلب مساعدة القوّات الكنديّة لموادهة جائحة كوفيد-19 في مراكز رعاية المسنّين//Nathan Denette/CPالعربية | RCI

كوفيد-19: أوتاوا توافق على نشر أفراد الجيش في مراكز رعاية المسنّين في أونتاريو

Radio-Canada.ca CBC.ca
COVID-19 : 9500 travailleurs « absents » du réseau de la santé québécoisCOVID-19 au Canada : ce que vous devez savoir aujourd’huiOttawa investit 1,1 milliard dans une stratégie médicale et de rechercheCOVID-19 : augmentation record du nombre de cas en OntarioCertains services pourront reprendre le 4 mai en SaskatchewanTrudeau accepte d'envoyer l'armée dans les foyers pour aînés du Québec et de l'OntarioFace à la crise, Québec ouvre la porte aux infirmiers formés à l'étrangerDes enregistrements lèvent le voile sur une traque chaotique en Nouvelle-ÉcosseCrise des CHSLD : le Conseil pour la protection des malades porte plainteRecours collectif contre Phénix : la Cour suprême rejette la demande d'appel
No more middle seats? Airlines ponder new normal of flying in era of COVID-19Toronto Transit Commission to temporarily lay off 1,200 amid pandemicSome good news from around the world on ThursdayTrudeau announces $1.1 B scientific strategy to fight COVID-19Justin Bieber, Serge Ibaka, Avril Lavigne, Kiefer Sutherland join Stronger Together benefit4.4M Americans filed for new jobless claims last week, bringing COVID-19 total above 26MCoronavirus: What's happening in Canada and around the world on ThursdayChina announces additional $30M in funding for WHOCOVID-19 in Quebec: 'We need you,' says Legault of thousands absent from health-care networkPPE shortages persist at Quebec long-term care home with more than half of residents infected