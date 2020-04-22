加拿大蒙特利尔一家医院爆发新冠疫情，百余名患者感染

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魁北克省最大城市蒙特利尔市的圣心医院爆发新冠疫情，有大约120名分住在四个不同楼层的患者感染。他们当中有的是癌症患者，正在接受化疗，免疫力已经相当低下。

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加拿大广播公司法语部Radio-Canada采访到的护士说，由于病房太小，同住的患者没有办法保持安全距离。她们提供的照片显示，三人合住的病房里，病床之间的距离不足一米，中间只用帘子相隔。

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圣心医院所属的卫生局没有证实媒体报道的感染患者总数，但证实说，该院肿瘤科有8人感染，1人死亡；血液透析科有19人感染，1人死亡。

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与此同时，魁北克省各地养老院的疫情仍然严重，而且人手不足。省长勒格 (François Legault)星期三（4月22日）已向军队求助，希望增派1000军人支援该省养老院。此前已有60多名军人前来提供帮助。

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魁北克是加拿大全国疫情最严重的省份，累计感染人数超过一万，死亡人数超过1100，均占全国总数一半。

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（RCI with Radio-Canada Thomas Gerbert, CBC News)

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