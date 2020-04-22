加美延长封关让加航暂停往返美国航班

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由于COVID-19病毒肺炎疫情在加美两国继续泛滥，两国政府决定继续相互封关一个月。在这种情况下加拿大最大的民航公司加航宣布暂停所有加美之间的航班。

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加拿大和美国为了对付新冠病毒肺炎疫情而采取的相互封关一个月的措施原本到4月22日结束。

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加航星期二证实，现有加航往返美国的航班将维持到4月26日星期日，随后将停飞所有加航往返于美国和加拿大之间的航班直到5月22日，停飞的时间为四个星期。加航将为受到影响的乘客提供免费更改机票的服务。

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不过，加航表示如果加拿大和美国政府调整其相互封关的决定，则加拿大航空公司也会做出相应的航班调整。

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加拿大第二大航空公司西捷民航已经从3月22日停飞加美之间的航班一个月，西捷公司在星期二宣布把这一停飞加美之间航班的措施延长到6月4日。

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