无国界记者组织：新闻自由受到多种威胁，未来十年非常关键

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“无国界记者“组织星期二（4月21日）发表了《2020年世界新闻自由指数》报告。根据这份报告的排名，加拿大的新闻自由度排在全球第16位。中国的排名与去年相同，为第177位。美国排在第45。

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无国界记者是一个总部设在法国巴黎的国际非政府组织，其宗旨是促进世界各地的新闻自由，为受到打压的记者发声。

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与往年排名不同的是，这次的排名和各国在新冠疫情中对待媒体的态度有关。报告说，中国和伊朗（第173名）等国家在疫情开始爆发时加紧新闻审查和对记者的控制。无国界记者组织秘书长德洛瓦（Christophe Deloire）说，威权政府利用疫情爆发的机会实施平常会引发抗议的措施。

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加拿大去年排名第18， 今年排名第16，显示新闻自由度略有改善。报告提到了一名加拿大广播公司法语部（Radio-Canada）记者为保护消息来源所作的抗争。

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排名最靠前的亚洲国家与地区是韩国（第42）和台湾（第43）。

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全球新闻自由度最高的五个国家是挪威，芬兰，丹麦，瑞典和荷兰。排在中国后面的三个国家是厄立特里亚，土库曼和朝鲜。

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（RCI with Radio-Canada, DW)

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