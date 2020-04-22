Graham Hughes/Canadian Press

汽油价格暴跌 21%，加拿大 3月通胀率跌到 0.9%

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
发表 2020年4月22日（星期三）12:16

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大3月份的通货膨胀率降到 0.9%，比 2月份的 2.2% 大幅降低，这是加拿大的年度通胀率十多年来的最大单月降幅。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

经济学家此前的预测是 3 月份的通胀率将放缓至 1.2％。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

汽油零售价暴跌 21.2

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大统计局说，能源价格暴跌是导致通胀率大降温的最大因素。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

全球经济首次受到 COVID-19大 流行的困扰，各国的封锁措施导致对石油的需求大跌，与 2019 年 3 月相比，能源价格下降了 11％，加拿大的汽油零售价格降低了 21.2％。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

旅游业大受冲击

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是，通胀率的下跌不仅仅是由于能源价格的大幅下跌。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大皇家银行（RBC）的经济学家内森·詹森（Nathan Janzen）指出，由于封锁措施，旅游服务、旅游住宿、租车服务、航空业最先受到冲击，价格或者下跌，或者低于正常上涨水平。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Jim Watson/AFP/Getty Images)

TD 的经济学家詹姆斯·马普尔（James Marple）表示， 3 月底强制停止大量经济活动对通胀率产生了深远影响。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

蒙特利尔银行的经济学家道格·波特（Doug Porter ）预测，通货膨胀率在未来几个月内将进一步下降，并有可能进入负数领域。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

3 月下旬，新冠病毒疫情在加拿大大爆发，政府下令关闭所有非必要业务，全国的经济活动处于停滞。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：经济
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Afrique de l’Ouest: une pandémie de la faim après celle de la COVID-19

RCI | English

Ice-free Arctic summers likely by 2050, even with climate action: study

RCI | Español

Canadá no suspenderá la inmigración, a diferencia de Estados Unidos

في عام 2020 ، وفقًا لأحدث خطة قدّمتها الحكومة، سيتمّ قبول 341.000 مهاجر و350.000 في عام 2021 - iStock / FatCameraالعربية | RCI

كندا مُتمسِّكة بخطّة استقبال 341.000 مهاجر هذا العام رغم كوفيد 19