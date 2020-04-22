汽油价格暴跌 21%，加拿大 3月通胀率跌到 0.9%

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加拿大3月份的通货膨胀率降到 0.9%，比 2月份的 2.2% 大幅降低，这是加拿大的年度通胀率十多年来的最大单月降幅。
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经济学家此前的预测是 3 月份的通胀率将放缓至 1.2％。
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汽油零售价暴跌 21.2％
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加拿大统计局说，能源价格暴跌是导致通胀率大降温的最大因素。
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全球经济首次受到 COVID-19大 流行的困扰，各国的封锁措施导致对石油的需求大跌，与 2019 年 3 月相比，能源价格下降了 11％，加拿大的汽油零售价格降低了 21.2％。
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旅游业大受冲击
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但是，通胀率的下跌不仅仅是由于能源价格的大幅下跌。
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加拿大皇家银行（RBC）的经济学家内森·詹森（Nathan Janzen）指出，由于封锁措施，旅游服务、旅游住宿、租车服务、航空业最先受到冲击，价格或者下跌，或者低于正常上涨水平。
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(Jim Watson/AFP/Getty Images)
TD 的经济学家詹姆斯·马普尔（James Marple）表示， 3 月底强制停止大量经济活动对通胀率产生了深远影响。
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蒙特利尔银行的经济学家道格·波特（Doug Porter ）预测，通货膨胀率在未来几个月内将进一步下降，并有可能进入负数领域。
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3 月下旬，新冠病毒疫情在加拿大大爆发，政府下令关闭所有非必要业务，全国的经济活动处于停滞。
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（CBC）
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