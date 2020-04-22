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疫情下， 加拿大将继续接收移民

作者 黎黎 |
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发表 2020年4月22日（星期三）15:30
更新 2020年4月22日（星期三）15:34

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与美国政府不同，加拿大政府没计划暂停移民。

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贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）的政府表示：

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加拿大是一个欢迎移民的国家，一个提倡移民政策的国家。

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PHOTO : LA PRESSE CANADIENNE / DARRYL DYCK

特朗普政府暂停移民

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美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）星期三将签署一项法令，暂时中止移民，此决定有效期 60 天，特朗普在推文中表示，这是为了保护美国公民的就业。

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加拿大移民、难民和公民事务部长马可·门迪奇诺（Marco Mendicino）在接受加拿大广播公司 Radio-Canada 的采访时表示，加拿大政府无意模仿美国，不会采取类似措施。

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联邦移民部长的发言人凯文·莱姆凯（Kevin Lemkay）说，我们知道美国的事态发展，并正在密切关注，我们在与美国的移民部门官员保持联系，以确定是否会对加拿大产生影响。

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几天前，凯文·莱姆凯已经对加拿大广播公司表示过，移民在为加拿大企业蓬勃发展所需的资源方面发挥着关键作用。

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新移民在一个就业展览会上（Emma Hautcoeur/ICI Radio-Canada）

加拿大关边境的影响

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加拿大政府在 3 月18日宣布关闭了边境，但加拿大公民和家属、已经获得永久居民身份的人仍可以入境。

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加拿大广播公司报道说，只要永久居留申请是在 2020 年 3 月18日之前批下来的，这些人就有权来加拿大定居，当然入境后必须隔离 14 天。

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疫情是否会影响移民接收指标？

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特鲁多政府一直计划在未来几年大幅增加新移民的数量，已经多次重申每年接收新移民的指标为总人口的1％。

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根据联邦提出的上一个计划，2020年加拿大应接纳 341,000 名移民，然后在明年增加到 350,000 名移民。

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PHOTO : RADIO-CANADA

但是，新冠病毒疫情突然爆发，带来了经济危机，导致失业率大升，在这种新情况下，加拿大是否会修订接收指标呢？

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对此，总理办公室和移民部长办公室都还没有回答加拿大广播公司的提问。

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本星期二，加拿大前移民部长、现任家庭、儿童与社会发展部长艾哈迈德·侯森（Ahmed Hussen）在副总理克里斯蒂娅·弗里兰（Chrystia Freeland）联合举行的新闻发布会上承认，新冠疫情将对移民人数产生影响 ，但他没有提供更多的详细信息。

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他说：

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在 COVID-19 的大背景下，这个数字肯定会受到影响，但是我们的计划仍保持不变。

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审批时间延长

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加拿大移民公民部官方网站

加拿大广播公司报道说，目前无法知加拿大是否在继续处理永久居民申请，但许多移民律师说，处理申请的时间肯定要延长。

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温哥华市的律师理查德·库兰德（Richard Kurland）说，是的，延误的情况有所增加，但加拿大不可能停止移民，我们的社会需要移民。

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蒙特利尔市的律师 Hugues Langlais 则表示，由于疫情，人手紧张，加拿大使领馆在处理移民申请时更灵活，如果某个申请中缺了张照片或某个文件，申请仍有可能获批。

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（Radio-Canada）

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