郁闷！疫情泛滥之际加拿大若干互联网公司提月费

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在许多加拿大人不得不居家隔离防疫、或者是失业在家的情况下，互联网更成了人们生活不可缺少的依靠。但让不少加拿大人感到郁闷的是，加拿大几个互联网服务公司，比如电讯巨头Bell公司和专营互联网服务的公司TekSavvy，却在COVID-19病毒肺炎疫情下把互联网月费提价，提价幅度在10%左右。

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不过Bell和TekSavvy公司提价的理由却不一样。

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Bell公司说其提高月费的计划早在新冠病毒肺炎疫情到来之前就已经推出、而且已提前几个月通知了客户；而TekSavvy公司的理由是，在加拿大电讯巨头公司上法庭打官司以维持其高价批发网络流量垄断地位的情况下不得不提高月费价格，而且也就提价事宜提前通知了客户。

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在2019年加拿大广播电视和电讯委员会CRTC做出裁决，要拥有光纤网络的加拿大电讯巨头公司必须降低对专营互联网的服务商收取的流量批发价格。TekSavvy互联网服务公司随后采取了降低互联网月费的措施。但在Bell和Rogers等电讯巨头公司上法庭挑战CRTC的上述裁决、让互联网服务公司无法拿到流量优惠批发价后，TekSavvy公司宣布不得不上调互联网月费。

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但加拿大广播公司记者采访的几位受到互联网月费提价影响的消费者认为，即便是早就有提价的计划、在太多加拿大人由于COVID-19病毒肺炎疫情而失业的情况下还把提高月费的计划付诸实施显得太不近人情。

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