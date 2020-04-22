肉联厂工人染疫是否会传染给消费者？

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这个星期加拿大主要肉食品加工厂、位于阿尔伯塔省High River地区的Cargill肉联厂由于出现COVID-19病毒肺炎严重疫情而不得不停工，该工厂不但有几百人感染了新冠病毒、而且有一人死于COVID-19病毒肺炎。

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担心食品传染

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加拿大广播公司收到不少民众有关从超市购买切割、包装好的肉食品回家食用是否会导致感染COVID-19病毒肺炎这样的问题。

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专家们对此的回答是“不用担心”。

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加拿大食品检验局CFIA指出，到目前为止没有任何食品或食品包装传染COVID-19病毒肺炎的病例。

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加拿大不列颠哥伦比亚大学研究食品安全问题的副教授Siyun Wang指出，COVID-19病毒肺炎不是通过食物传染、而是通过人与人的接触传染；阿尔伯塔肉联厂发生的COVID-19病毒肺炎严重疫情就是人与人直接接触传染的结果。

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风险其实很低

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Guelph大学加拿大食品安全研究所的Jeffrey Farber教授认为，虽然从理论上说消费者在超市接触和购买生肉而被COVID-19病毒感染的可能性存在，但这种风险非常低。只有在COVID-19病毒携带者直接向陈列的肉食品打喷嚏，病毒才能附在肉上或肉食品包装上。但现在加拿大超市员工都戴上了口罩、超市顾客也被要求戴上口罩，所以这种担心也就没有必要了。

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即便从超市购买的生肉被感染了COVID-19病毒，因为生肉到家后往往会在冰箱储藏一段时间才被食用、而且还要先经过高温烹调过程，所以因为购买超市肉食品而被感染COVID-19病毒的风险就更加可以忽略不计了。

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不过专家们强调在接触生肉前、后都要仔细洗手和在厨房把生肉与熟食分开处理的重要性。

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RCI with Ania Bessonov, Amil Niazi · CBC News

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