乘电梯如何避免感染？

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电梯是感染新冠病毒风险最大的场所之一，在这种面积很小的封闭空间，很难做到人与人间隔两米。

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那么，在乘坐电梯时如何尽量防止被感染呢？加拿大广播公司报道说，这是人们问得最多的问题之一。

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多伦多大学（University of Toronto）副教授、呼吸科医生 Samir Gupta 表示，如果电梯里有人咳嗽过或打过喷嚏，飞沫会落到物品的表面和地面上，不会悬浮在空中。

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也就是说，电梯间的地板、墙壁和按钮是高风险区域。

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保护自己的方法

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对于乘坐电梯时如何保护自己，加拿大专家们有以下建议：

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单独使用电梯，电梯里有人就不要进去；

如果电梯里已经有人，你又实在等不及下一部电梯，那就尽量和电梯里的人错开，不要面对面，尽量站远一些，背过身去；

在电梯里佩戴口罩；

在电梯里不要触摸表面，不要用手去直接按按钮，用纸巾或戴上手套去按；

如无法避免接触，回到家后立即洗手。

中国的经验

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在北京，进入 4 月份仍然维持着严格的卫生措施，大楼的电梯间经常是每 2-3 小时就消毒一次，电梯内还备有插满牙签的塑料泡沫，告诫大家用牙签去按电梯的按钮。

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（RCI，CBC）

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