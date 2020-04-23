PHOTO : © ISTOCKPHOTO

乘电梯如何避免感染？

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
发表 2020年4月23日（星期四）13:12
更新 2020年4月23日（星期四）13:16

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

电梯是感染新冠病毒风险最大的场所之一，在这种面积很小的封闭空间，很难做到人与人间隔两米。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

那么，在乘坐电梯时如何尽量防止被感染呢？加拿大广播公司报道说，这是人们问得最多的问题之一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多大学（University of Toronto）副教授、呼吸科医生 Samir Gupta 表示，如果电梯里有人咳嗽过或打过喷嚏，飞沫会落到物品的表面和地面上，不会悬浮在空中。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

也就是说，电梯间的地板、墙壁和按钮是高风险区域。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

保护自己的方法

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

ASSOCIATED PRESS / MARCO UGARTE

对于乘坐电梯时如何保护自己，加拿大专家们有以下建议：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  • 单独使用电梯，电梯里有人就不要进去；
  • 如果电梯里已经有人，你又实在等不及下一部电梯，那就尽量和电梯里的人错开，不要面对面，尽量站远一些，背过身去；
  • 在电梯里佩戴口罩；
  • 在电梯里不要触摸表面，不要用手去直接按按钮，用纸巾或戴上手套去按；
  • 如无法避免接触，回到家后立即洗手。

中国的经验

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在北京，进入 4 月份仍然维持着严格的卫生措施，大楼的电梯间经常是每 2-3 小时就消毒一次，电梯内还备有插满牙签的塑料泡沫，告诫大家用牙签去按电梯的按钮。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI，CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：未分类
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

La moitié des restaurants indépendants à trois mois de la faillite au Canada

RCI | English

Canada to invest $1.1B in COVID-19 research and testing, says Trudeau

RCI | Español

COVID-19 es más letal para hombres que para mujeres en Canadá y el mundo

دوغ فورد رئيس حكومة أونتاريو طلب مساعدة القوّات الكنديّة لموادهة جائحة كوفيد-19 في مراكز رعاية المسنّين//Nathan Denette/CPالعربية | RCI

كوفيد-19: أوتاوا توافق على نشر أفراد الجيش في مراكز رعاية المسنّين في أونتاريو

Radio-Canada.ca CBC.ca
COVID-19 : 9500 travailleurs « absents » du réseau de la santé québécoisCOVID-19 au Canada : ce que vous devez savoir aujourd’huiOttawa investit 1,1 milliard dans une stratégie médicale et de rechercheCOVID-19 : augmentation record du nombre de cas en OntarioCertains services pourront reprendre le 4 mai en SaskatchewanTrudeau accepte d'envoyer l'armée dans les foyers pour aînés du Québec et de l'OntarioFace à la crise, Québec ouvre la porte aux infirmiers formés à l'étrangerDes enregistrements lèvent le voile sur une traque chaotique en Nouvelle-ÉcosseCrise des CHSLD : le Conseil pour la protection des malades porte plainteRecours collectif contre Phénix : la Cour suprême rejette la demande d'appel
No more middle seats? Airlines ponder new normal of flying in era of COVID-19Toronto Transit Commission to temporarily lay off 1,200 amid pandemicSome good news from around the world on ThursdayTrudeau announces $1.1 B scientific strategy to fight COVID-19Justin Bieber, Serge Ibaka, Avril Lavigne, Kiefer Sutherland join Stronger Together benefit4.4M Americans filed for new jobless claims last week, bringing COVID-19 total above 26MCoronavirus: What's happening in Canada and around the world on ThursdayChina announces additional $30M in funding for WHOCOVID-19 in Quebec: 'We need you,' says Legault of thousands absent from health-care networkPPE shortages persist at Quebec long-term care home with more than half of residents infected