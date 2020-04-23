养老院人手紧缺，魁北克省聘请拥有外国学历资历的护士做护工

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魁北克省卫生部和该省护士协会达成协议，在有合法移民身份、毕业于外国和外省学校的护士中间为养老院聘请护工。至少1200名有外国学历和资历的移民护士过去向魁省护士协会提出过承认其学历资历的申请，并为此选修课程或实习。

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他们被聘用后不能马上从事护士工作，但是在合同期满后可能被同一家机构作为护士继续聘用。

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昨天有记者在新闻发布会上问魁北克省长勒格（François Legault）为什么不允许拥有外国学历资历的移民医生在新冠疫情期间工作。他回答说，魁北克省现在缺的不是医生，是护士和护工。这些医生如果愿意的话，可以申请护工职位。

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安大略省自本月初起已经允许毕业于外国医学院的医生短期执业。在魁北克省政府请求军队派人帮助养老院后，有人提出，与其请军队来照顾老人，不如请移民中的医护人员。据信魁北克省有大约130名移民医生已经通过所有学历资历认证审核，只缺做住院医这一个环节。

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移民医生如果想在加拿大继续从事本职工作，其外国学历资历必须获得所在省份医生学会的承认，为此通常需要重新选修某些课程和重新实习。

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（RCI avec Radio-Canada, Romain Shué)

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