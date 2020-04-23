再访公共卫生科学教授王培忠: 为什么说华裔在这次疫情中做得很好？但绝对不能放松警惕

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加拿大疫情、措施、复工、及华裔社区调查

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王培忠教授是加拿大纪念大学医学系公共卫生专家。过去这些年，他致力于研究公众健康，尤其是移民团体的状况。

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YouTube采访链接：

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非常乐观：加拿大感染将会下降

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加拿大新冠病毒新的感染数字确实在下降。比如在多伦多，目前是在高点位上进入平台期，接下来肯定是下降。我不仅是谨慎乐观，我是非常乐观，数字会下降。

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但是，话说回来了，数字下降，并不意味着疫情结束。相反，在低位上措施稍微放松，病毒就可能会回来，因为人群中未感染的毕竟还在95%以上。

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如何在严格隔离与经济重启之间找到平衡？

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这是一个非常困难的平衡。从传染病学上来说，继续隔离当然是最好的。但是，如果隔离时间太长的话，不止是经济损失，人们也会出现隔离疲劳，就不在乎了。

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所以，也要看如何重启社区？重启并不是一下子全开了，需要有计划，重开哪个部分，哪个行业，慢慢来。同时，需要把免疫检测跟上。

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感染了新冠病毒之后，人体是否能产生抗体，这个目前没有定论。但是，可以在复工前进行测试，做核酸检测等，可能更安全。

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我们经历了这么长时间的大流行，大家的警惕性已经很高了。没有政府强硬措施，大家也不会做举办大型集会这样的事情了。

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还有，雇主应该创造条件隔离，注意保护雇员的安全。华裔中很大比例从事服务业，以后不仅仅要依靠员工警惕、自觉，也需要雇主采取“保持社交距离”措施。

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如何评价加拿大目前采取的措施？

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我觉得加拿大的措施还是比较严厉，比较符合加拿大的状况的。在制定政策时，还是要考虑可行性。比如国内那种小区式的管理，非常严格的封闭一个小区，在加拿大是办不到的。

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加拿大的优势在于我们的人口密度没有那么大。当然，也没有那么多的人力来执行过于严厉的措施。

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其实，对于武汉封城的措施，我的感觉是，它导致了武汉更多人感染。封城本身，武汉付出的代价太大。如果采取目前的措施，小区严格管理，武汉的感染人数可能会小很多 —— 这是我作为一个学者对于一个学术问题的看法。

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华裔社区研究：还在进行中

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这是一个重要的、及时反映加拿大华裔社区对新冠病毒流行认知的调查，包括华裔个人采取的保护措施，以及他们对一些事件的看法。

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这份《加拿大华人对新冠病毒认知调查初步报告》显示，华人做得还是不错的。比如，在对待新冠病毒时期的个人卫生方面，97%的人勤洗手，91%的戴口罩等 —— 这些预防措施都做得很好；还有一半以上的华裔在家中，通过调整改善膳食来提高免疫力

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还有一个令人高兴的事情是，这次华裔很注重信息来源。比如，80%以上受访者称，信息来自官方渠道；74%相信加拿大官方信息——这个比例很高了。在这个多选问题中，只有34%的人称信息来自名人。

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此外，只有13%的人认为，目前接受到的信息够了，意味着大部分人希望了解更多关于新冠病毒的信息。

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同时，25%的人认为，加拿大政府对新冠病毒影响下的补偿措施需要更明确。

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从观点上看，对于新冠病毒发展方面，91%受访者认为新冠病毒可以通过疫苗来控制，而87%的人认为，新冠病毒会与人类共存。

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我们的调查还包括了新冠病毒爆发对华裔心理带来的影响，有54%的人担心自己可能会感染；有64%的人表示新冠病毒爆发对自己的经济带来了影响 —— 当中13%因此丢掉了工作。

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还有，90%的参与者愿意为了控制病毒传播而接受电子设备跟踪，牺牲个人隐私。不过，50%认为在这次疫情中，华人某种程度上受到歧视 —— 更有10%的回答说，自己亲身经历了歧视。

更多相关调查，请参考：北美华人健康协会（CNIW）

为什么老人院成为重灾区？

老人院成为这次加拿大新冠病毒爆发死亡的重灾区，这是个教训，这对将来老人院如何运作都有教训。

老人院最初的设计肯定不是应对这类大流行病的。而且，由于资源紧张，很多老人院的护工是兼职的，就是需要在不同的老人院工作 —— 这样的流动也是增加了感染机会。

再有，受限于资源，很多老人院的护工没有个人保护，PPE缺乏得厉害。

第四就是，管理层最初确实保护意识淡薄。

希望大家坚持到底

我非常理解大家在这次疫情中的心理。疫情总会过去，作为个人，我希望每个人，一是能注意饮食，补充维生素C和维生素D；再有，增加室内体育锻炼，这很重要；第三，尽管我们现在物理隔离了，但并不影响社会交往，要多用社交媒体和亲朋好友沟通，心理健康非常重要。最后，就是不要轻信谣言。

相关阅读：“控制新冠病毒，加拿大数字未如理想，民众千万要配合”：专访公共卫生科学教授王培忠

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