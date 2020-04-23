加拿大外长：政府没有停止营救两名在中国被关押的加拿大公民

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加拿大外长商鹏飞（François-Philippe Champagne）星期四（4月23日）表示，尽管疫情当前，加拿大政府帮助两名在中国被关押的加拿大公民重获自由的目标没有变。

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前加拿大外交官康明凯（Michael Kovrig）和加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）2018年12月初在中国被捕，到现在已被关押了五百天。他们一直没有被允许与律师和家人见面。但不久前康明凯的父亲病重，父子俩被允许通电话。

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商鹏飞星期四在通过视频出席一次国际关系讨论会时说，他最近向中国外长提出了康明凯和斯帕弗的案件，今后也将继续这样做。加拿大也将继续联合盟国，为他们的获释在国际社会上发声。

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总理特鲁多此前证实说，由于新冠疫情，中方不再允许加拿大领事官员探视康明凯和斯帕弗。商鹏飞说，他已要求让他们通过视频通话的方式保持和领事官员的联系。

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2018年12月初，加拿大皇家骑警应美国引渡要求逮捕了在温哥华机场转机的华为财务总监孟晚舟。几天后康明凯和斯帕弗在北京被捕。加中都称对方的行为是任意拘捕。孟晚舟目前正在温哥华自己家中等候引渡案审理。

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（RCI with CP）

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