加拿大实时疫情（4月23日）：联邦拨款 11 亿研究疫苗和治疗途径

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加拿大实时疫情

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截至到 2020 年 4 月 23 日，北美东部标准时间 14:00，加拿大 COVID-19 病例统计如下：

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省份 确诊病例 死亡病例 不列颠哥伦比亚省 （BC） 1795 90 阿尔伯塔省 3401 66 萨斯喀彻温省 326 4 曼尼托巴省 257 6 安大略省 12879 771 魁北克省 21838 1243 纽芬兰与拉布拉多 256 3 新不伦瑞克省 118 0 新斯科舍省 827 16 爱德华王子岛 26 0 育空地区 11 0 西北地区 5 0 努纳武特 0 0 撤回游轮乘客 13 0 加拿大全国总数 41 752 2199

*信息来源：CBC / Radio-Canada

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全球感染 269 万，加拿大 4.1万

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根据 CBC / RadioCanada 的数据，全世界的冠状病毒病例 4月2 3 日已经达到 269.3万，与一天前相比增加 2.1%，全球死亡人数超过 188,259人，日增2.2%，痊愈人数 738 542， 日增 2.4%。

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在加拿大，4 月 23日截止到 14:00，全国累计病例 41752，感染率日增 3.9%，死亡人数 2199人，日增 6% , 14685 人痊愈，日增 4.9%。

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联邦拨款 11 亿用于疫苗和治疗研究

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星期四，加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）宣布拨款 11 亿加元，用于抗击 COVID-19 的医学研究战略项目。

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他说：

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对这种病毒，我们对其传播方式以及对不同人的影响了解得越多，就越有可能找到方法来抵抗和战胜它。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新研究项目包含三个组成部分：

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1.15 亿加元用于医院和大学中正在研发的疫苗以及治疗方法的研究；

6.62 亿加元用于加拿大的临床试验；

3.5 亿加元用于在全国范围内扩大对 COVID-19 的测试和建立测试模型。

COVID-19 免疫工作组：血清学检测

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特鲁多还宣布成立一个新的 COVID-19 免疫工作组，工作组的重点是研究针对新冠病毒的血清学检测，曾经参与 2003 年应对 SARS 疫情的加拿大专家戴维·内罗尔（David Naylor）医生将主持这个工作组。

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加拿大总理特鲁多说，工作组的重点是确定在已被测试的人之外还有多少人带有病毒，已经康复的患者是否有免疫力，若有，免疫力能持续多长时间。

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特鲁多还表示，一旦有疫苗被研究出来（无论是加拿大还是其他国家研究的），全球生产这种疫苗的竞争将会非常激烈，因此现在在加拿大就必须建立自己大规模生产疫苗的能力。

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（CBC）

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