加拿大实时疫情（4月23日）：联邦拨款 11 亿研究疫苗和治疗途径

加拿大实时疫情
截至到 2020 年 4 月 23 日，北美东部标准时间 14:00，加拿大 COVID-19 病例统计如下：
|省份
|确诊病例
|死亡病例
|不列颠哥伦比亚省 （BC）
|1795
|90
|阿尔伯塔省
|3401
|66
|萨斯喀彻温省
|326
|4
|曼尼托巴省
|257
|6
|安大略省
|12879
|771
|魁北克省
|21838
|1243
|纽芬兰与拉布拉多
|256
|3
|新不伦瑞克省
|118
|0
|新斯科舍省
|827
|16
|爱德华王子岛
|26
|0
|育空地区
|11
|0
|西北地区
|5
|0
|努纳武特
|0
|0
|撤回游轮乘客
|13
|0
|加拿大全国总数
|41 752
|2199
*信息来源：CBC / Radio-Canada
全球感染 269 万，加拿大 4.1万
根据 CBC / RadioCanada 的数据，全世界的冠状病毒病例 4月2 3 日已经达到 269.3万，与一天前相比增加 2.1%，全球死亡人数超过 188,259人，日增2.2%，痊愈人数 738 542， 日增 2.4%。
在加拿大，4 月 23日截止到 14:00，全国累计病例 41752，感染率日增 3.9%，死亡人数 2199人，日增 6% , 14685 人痊愈，日增 4.9%。
联邦拨款 11 亿用于疫苗和治疗研究
星期四，加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）宣布拨款 11 亿加元，用于抗击 COVID-19 的医学研究战略项目。
他说：
对这种病毒，我们对其传播方式以及对不同人的影响了解得越多，就越有可能找到方法来抵抗和战胜它。加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
新研究项目包含三个组成部分：
- 1.15 亿加元用于医院和大学中正在研发的疫苗以及治疗方法的研究；
- 6.62 亿加元用于加拿大的临床试验；
- 3.5 亿加元用于在全国范围内扩大对 COVID-19 的测试和建立测试模型。
COVID-19 免疫工作组：血清学检测
特鲁多还宣布成立一个新的 COVID-19 免疫工作组，工作组的重点是研究针对新冠病毒的血清学检测，曾经参与 2003 年应对 SARS 疫情的加拿大专家戴维·内罗尔（David Naylor）医生将主持这个工作组。
加拿大总理特鲁多说，工作组的重点是确定在已被测试的人之外还有多少人带有病毒，已经康复的患者是否有免疫力，若有，免疫力能持续多长时间。
特鲁多还表示，一旦有疫苗被研究出来（无论是加拿大还是其他国家研究的），全球生产这种疫苗的竞争将会非常激烈，因此现在在加拿大就必须建立自己大规模生产疫苗的能力。
（CBC）
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